Netflix vs. Disney Plus y HBO Max: La guerra streaming

Disney Plus ha estrenado series como WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno, Loki y Hawkeye, que continúan las historias de los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Además, ha anunciado nuevas producciones como She-Hulk, Moon Knight, Ms. Marvel y Secret Invasion. También ha lanzado películas como Black Widow y Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, que forman parte de la fase cuatro del MCU.

HBO Max ha hecho lo propio con series como Titans, Doom Patrol, Peacemaker y The Batman (esta última basada en la película homónima que se estrenará en 2022). También ha ofrecido películas como Zack Snyder’s Justice League, The Suicide Squad y Wonder Woman 1984, que pertenecen al Universo Extendido de DC (DCEU).

¿Qué prefieren los espectadores: anime o superhéroes?

La guerra del streaming entre Netflix, Disney Plus y HBO Max se define por el anime y los superhéroes, dos géneros que tienen millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, ¿qué prefieren los espectadores?

Según un estudio realizado por Parrot Analytics en 2020, el anime es el género más demandado a nivel global en las plataformas de streaming, superando a otros como el drama, la comedia o el terror. El informe señala que el anime tiene una demanda promedio 31 veces mayor que la media mundial.

Por otro lado, según un informe realizado por Ampere Analysis en 2021, los superhéroes son el género más popular en Estados Unidos, el mercado más importante para el streaming. El reporte indica que el 23% de los espectadores estadounidenses prefieren los superhéroes, seguidos por el drama (21%) y la comedia (19%).

Así, se puede concluir que el anime y los superhéroes son dos géneros que tienen un gran potencial para atraer a los espectadores, pero que también tienen sus propios desafíos.

