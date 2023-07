Drástica decisión de Netflix: Adiós al Plan Básico

"El plan básico ya no está disponible para miembros nuevos o que se reincorporan. Si actualmente está en el plan Básico, puede permanecer en este plan hasta que cambie de plan o cancele su cuenta". "El plan básico ya no está disponible para miembros nuevos o que se reincorporan. Si actualmente está en el plan Básico, puede permanecer en este plan hasta que cambie de plan o cancele su cuenta".

Es decir que si uno se encuentra en el Plan Básico actualmente, no podrán quitárselo. De lo contrario, si uno se cambió de plan o no está suscripto a la plataforma ya no contará dicha opción.

Al no haber llegado todavía a la Argentina esta medida, aquellos usuarios que quieran cambiarse al plan más económico o darse de alta en dicho plan pueden anticiparse antes de que sea tarde y ya no exista.

image.png Atentos: Netflix eliminó el Plan Básico.

Precios de Netflix en julio (2023)

Plan Estándar con anuncios: US$6,99.

Plan Estándar sin publicidad: US$15,49.

Plan Premium sin publicidad: US$19.99.

Precios en Argentina:

Plan Básico: $1.758 al mes.

al mes. Plan Estándar: $2.990 al mes.

al mes. Plan Premium: $4.222 al mes.

Más contenido en Urgente24:

Día del Amigo: Los saludos más divertidos en las redes

Romina Gaetani fue dada de alta pero investigan mala praxis

Día del Amigo: 4 planes originales para un finde con amigos

Pasaporte: Cuál es el más poderoso del mundo

La salud de Wanda Nara: Chiche Gelblung desmiente a Lanata