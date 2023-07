La salud de Wanda Nara: Chiche Gelblung desmiente a Lanata

La salud de Wanda Nara: Qué se sabe hasta ahora

La internación de Wanda Nara ha generado un gran escándalo mediático, y las versiones encontradas sobre su diagnóstico han aumentado la incertidumbre entre sus seguidores y el público en general.

La modelo y conductora realizó un posteo recientemente para calmar a la opinión pública sobre su condición física, alegando que sólo se encontraba realizándose exámenes de rutina, desmintiendo cualquier versión preliminar, pero sin aclarar realmente cuáles fueron los resultados de sus exámenes:

Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio.

Hasta el momento, ni Wanda Nara ni su entorno cercano han emitido un comunicado oficial para aclarar el diagnóstico y las especulaciones, por lo que la información sigue siendo objeto de debate tanto en los medios como en las redes sociales.

