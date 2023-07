La reacción de los panelistas fue inmediata. "No se lo estás respetando, vos no tenés que estar acá", espetó Guercio, mientras que Mendoza acotó: "Acabás de decir que tiene que hacer un tratamiento". Pese a que Nara intentó defenderse diciendo que había escuchado dicha información en la televisión, esto empeoró el clima de la discusión.

Guercio estalló:

Yo no te voy a dar clases de madre ni de padre porque estoy aprendiendo todavía. Ahora, sos el papá, sos quien más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellos les hace mal que estés acá, y en cualquier programa de televisión. Ellos necesitan que vos los ayudes, no que hables de ellos. Vos no tenés que estar acá ni para hablar del clima Yo no te voy a dar clases de madre ni de padre porque estoy aprendiendo todavía. Ahora, sos el papá, sos quien más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellos les hace mal que estés acá, y en cualquier programa de televisión. Ellos necesitan que vos los ayudes, no que hables de ellos. Vos no tenés que estar acá ni para hablar del clima

Visiblemente molesto, Nara aseguró que en el ambiente "hablan sin saber", en referencia a los motivos que lo distanciaron de su hija mayor. "Cuando hay un tema de enfermedad hay que esperar resultados, vos no tenés que estar acá", le repitió la panelista y le pidió que colaborar con su hija y dejara de hacer apariciones mediáticas.

"Vos no me vas a venir a dar clases de padre. Vos estás muy sensible y no quiero abusarme (...) Se habla mucha pavada, ayer ustedes hablaron mucha pavada (...) 'Que el padre fue a ser cholulo", señaló el hombre, en referencia a su aparición en Los Arcos. Cuando Guercio le indicó que "no tenía nada que hacer ahí" dado que "no quieren verlo", Nara respondió: "No me importa, soy el padre y quiero saber el resultado yo en forma personal".

Ni la propia Wanda Nara ni su entorno han revelado cuál es su estado.

La panelista reiteró por tercera oportunidad que Nara no estaba respetando a su hija y que, a diferencia de lo que él aseguraba, no estaba separando la vida mediática de la familiar.

"No la estás separando, te parás a dar notas. Podrías haber ido a la clínica y no dar notas", sostuvo Guercio. "Entré. ¿Cómo hacés para parar a 50 periodistas?", retrucó Nara. "Como hace todo el mundo (...) Tu hija es muy querida y te vas a ganar muchos enemigos así", devolvió la panelista.

El intercambio mantuvo el mismo tono por varios minutos, puesto que ninguno de los protagonistas cedió. Guercio volvió a reiterar que Nara no estaba respetando a ninguna de sus hijas y lo acusó de ser mal padre, mientras que él argumentó que sus dichos sobre el supuesto pedido de Zaira para que no volviera a expedirse en los medios era mentira.

