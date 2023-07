Wanda Nara tendría leucemia, según Jorge Lanata

Estas células cancerosas pueden propagarse a través del torrente sanguíneo y los ganglios linfáticos, y también tienen la capacidad de viajar hacia el cerebro, la médula espinal (sistema nervioso central) y otras partes del cuerpo.

Cuáles son los tratamientos para combatir la leucemia

El tratamiento para la leucemia depende del tipo y la etapa de la enfermedad, así como de la salud general del paciente. Aquí mencionaremos algunas de las opciones más comunes:

Entre los tratamientos más habituales se encuentra la Quimioterapia, la Radioterapia, que consiste en el uso de radiación de alta energía para destruir las células cancerosas.

leucemia.jpg

También se puede realizar un trasplante de médula ósea y la terapia dirigida, que utiliza medicamentos diseñados para atacar específicamente las alteraciones genéticas o moleculares presentes en las células leucémicas.

La salud de Wanda Nara: Icardi se la llevaría a Turquía

Por el momento se desconoce si Wanda Nara deberá hacer algún tipo de tratamiento, pero de acuerdo con Caras, Mauro Icardi querría llevar a su esposa a Turquía, porque el futbolista estaría averiguando una óptima solución para su mejoría.

wanda-nara-en-los-martin-fierro-acompanada-por-su-familia-1606431.jpeg

Actualmente sólo hay comentarios extraoficiales ya que ni la familia ni centro médico emitieron información sobre la salud de la modelo, pero el jugador del Galatasaray podría considerar la posibilidad de trasladar a Nara hasta el país donde está trabajando para realizar el tratamiento médico necesario.

Si bien no está confirmado el diagnóstico por fuera de lo que Jorge Lanata argumentó durante su programa de radio, el rumor apunta a una posible infección o algo más delicado.

Las repercusiones por la salud de Wanda Nara

El bombardeo mediático de comunicadores hizo acto de presencia tras ver cómo Jorge Lanata aseguraba que Wanda Nara tiene Leucemia: Ángel de Brito, Estefi Berardi, Connie Ansaldi y Andrea Taboada, estallaron de furia y respondieron en Twitter sin filtro sobre los hechos.

Ansaldi fue la primera en encender la mecha del debate, twitteando lo siguiente:

Me parece un ESPANTO que tiren diagnósticos y pronósticos médicos sobre personas públicas sin que sean los protagonistas quienes hablan del tema.

Que les pasa? La cualidad humana está ANTES que cualquier otra. La Salud no es un chisme.



Dos de las personas que posteriormente respondieron este Twit fueron el conductor Ángel De Brito y Estefi Berardi, que avalaban el parecer de la periodista remarcándolo con frases como "Inmundo" o "Pienso igual".

El periodista Leo Arias, sumó al twit de Connie el repudio a esta estrategia de "ir a fondo" por una cuestión de rating, donde alega que no hubo respeto por el protagonista de la noticia. Luego agregó una opinión de su propia cosecha, respondiéndole a Lanata:

Además dan por confirmado un diagnostico que AÚN NO ESTÁ CONFIRMADO y esto lo chequee con diferentes fuentes. Están en una etapa de cotejo de resultados e interconsultas. En mi caso basicamente porque siempre prefiero que lo cuente el protagonista. Obvio que podría ir por el camino facil del barro, pero los tiempos cambiaron. Ser periodista también es tener un dato y respetar la decisión del otro

Lo peor es que muchos piensan que ir "a fondo" da rating y nada que ver pero nada que ver. Se puede hacer número siendo respetuoso con el protagonista.

Guido Záffora, panelista de Intrusos (América), también comentó:

Es un horror lo que está pasando. Dar un diagnóstico al aire sin un parte médico, hablar de una enfermedad con liviandad y para peor que la paciente involucrada no haya dicho absolutamente nada. No puedo creerlo.

"Es un horror lo que está pasando. Dar un diagnóstico al aire sin un parte médico, hablar de una enfermedad con liviandad y para peor que la paciente involucrada no haya dicho absolutamente nada. No puedo creerlo."

