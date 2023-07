Relatos, ficciones y artificios

Con la demonización del Fondo Massa pretende que esos votos no se le escapen y le eviten ser el candidato más votado en la noche de las PASO. Pero la humareda de esa pirotecnia tiende a disiparse rápido. El ministro aseguró que desde Washington pidieron no concluir el Gasoducto ‘Néstor Kirchner’ como parte del recorte de gastos, pero horas después aparecieron los documentos del mismo organismo que lo desmienten. El Fondo no sólo no pidió que se frenara la construcción del gasoducto, sino que lo consideró “prioritario” por lo que llamó a “intensificar” su avance. Lo dijo en el documento de la 4ta revisión del programa del vigente programa de Facilidades Extendidas que se publicó en abril.