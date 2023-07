Y siguió: "Más allá de eso, continúa la emisión, hay muchos precios congelados y esto es lo que se denomina inflación reprimida. Y hay un ministro candidato, que lo mismo que hizo este Gobierno irresponsable en el 2021 después de perder las PASO lo están realizando ahora: una gran expansión fiscal. Al no tener un orden fiscal se emite y ahí está la inflación".

A su vez, el exministro de economía de Mendoza consideró que si el Gobierno muestra la baja del 6% como un resultado positivo, cuando están teniendo a nivel país una inflación mensual que supera a la inflación anual de la mayoría de los países del mundo, "me parece que sería faltarle el respeto a todos los argentinos".

Consultado sobre si la desaceleración de la inflación pudiera dar mayor credibilidad al ministro de economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, respecto al sector empresario y en la sociedad en general, el diputado de la oposición fue enfático: "de ninguna manera", sentenció.

"De ninguna manera esto -el 6% de inflación- le puede dar mayor credibilidad al Ministro, no, de ninguna forma. Es un ministro que tiene inflación en el último año del 115%, que tiene reservas negativas y que no tiene los dólares para que el sector productivo pueda importar para poder elaborar y crecer, absolutamente de ninguna forma le otorga credibilidad", opinó.

"Ni la inflación, ni los 20 millones de pobres, ni los 4 millones de gente que no le alcanza para comer y sobre todo, desde hace 3 años y medio que -Massa- está dentro de la gestión de Gobierno, y ahora como Ministro ha empeorado absolutamente toda la gestión del ministro anterior -por Guzmán-", reiteró Nieri en una dura crítica hacia Sergio Massa.

lisandro nieri diputado nacional mendoza..jpeg Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza y exministro de Hacienda de esa provincia.

"Hay que animarse a tomar decisiones"

Por otro lado, al ser consultado respecto a las ideas que pondría en marcha Juntos por el Cambio de ser Gobierno para aminorar la galopante inflación, Lisandro Nieri consideró que hace falta "animarse "a tomar decisiones y alertó que si gana la fórmula de Unión por la Patria la inflación tiene asegurada su continuidad.

"Sin duda la inflación es un problema de hace muchos años en Argentina, pero hay que decir que se agrandó un montón por no tomar las medidas y por no animarse, por una crisis política de Alberto, Cristina y Massa, que no se animan a encarar los problemas, solo los han postergado y agrandado terriblemente", dijo.

Y añadió: "Esa fórmula es la misma -por UxP-, cambia el orden de algunos jugadores, pero no hay duda que si se reelige, este flagelo tiene asegurado la continuidad".

Bajar la emisión

En esa misma línea, el economista aseguró que si bien no es una tarea sencilla la de bajar la inflación, consideró que una de las vías principales para hacerlo es bajando la emisión monetaria.

"Hay que ordenar las cuentas fiscales, yo lo puedo decir con mucha autoridad desde una provincia -Mendoza- en la cual trabajamos y teníamos un altísimo déficit y hoy tiene las cuentas ordenadas; Pero volviendo a Nación, hay que ordenar las cuentas fiscales. Argentina no se puede permitir un déficit, es lo mismo que pasa en la casa de cualquiera de nosotros, un mes podés ganar más de lo que te ingresa, pero si durante años y años gastás más de lo que te ingresa estás fundido; bueno, un Estado no se funde, sino que emite, y qué sucede: los efectos están a la vista; le pasan la cuenta del muerto a los sectores más vulnerables de la población. A los jubilados, a quien percibe un plan social, a los asalariados, hay seis millones de los asalariados y una tercera parte está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces no es sencillo, pero hay que encarar la reducción del gasto en Argentina", describió.

Unidad en la oposición

Por último, el legislador nacional fue consultado por la preservación de la unidad dentro del espacio opositor, justamente cuando en la provincia de Mendoza se optó por una lista única para los dos precandidatos a presidente, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

En ese sentido, el diputado consideró que la unidad está garantizada en JxC, y afirmó que es "muy positivo" sobre el día después de las PASO y el "trabajo con unidad". En ese contexto, Nieri puso de ejemplo el 2019, cuando la oposición a pesar de las internas se mantuvo unida de cara a la elección.

"Aún dejando de ser Gobierno y en el año 2019, el frente -JxC- se mantuvo absolutamente unido. Por supuesto a veces no elijo algunos tonos de la discusión interna, pero creo que son discusiones que son buenas darlas hoy; es bueno limar diferencias hoy, durante un proceso electoral como las PASO, que son una forma de elegir el candidato por el frente. En lugar de hacer lo que hace el oficialismo, en donde no se discutió nada, un tuit de la vicepresidenta determinó la fórmula Alberto-CFK-Massa y hoy simulan una unidad que no la hay. Electoralmente les funcionó, pero luego en materia de gobernabilidad los rehenes y las víctimas son cada uno de los 46 millones de argentinos", sentenció.