Inevitable impacto nacional en JxC de un resultado provincial

En este escenario, si los referentes políticos no aportan calma y no contribuyen a intentar pacificar ¿para qué sirven?

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaxipullaro%2Fstatus%2F1680265498947198976%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Gracias a cada uno de ustedes! Mañana va a ser un gran día pic.twitter.com/kCVuFmU9rg — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 15, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcarolinalosada%2Fstatus%2F1679807696671834112%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Gracias por los apoyos.

Me dan fuerzas para seguir con convicción en esta lucha que tanto nos castiga y para la que no tengo ataduras.

Muchas gracias♥ pic.twitter.com/E2yxaBehGm — Carolina Losada (@carolinalosada) July 14, 2023

El impacto

Emerio Agretti, en el diario El Litoral, de la capital provincial, Santa Fe de la Vera Cruz, explicó lo siguiente:

"(...) Con una interna competitiva en el caso de Unidos para Cambiar Santa Fe, el resultado de la disputa proyectará sus efectos sobre las precandidaturas presidenciales de Juntos por el Cambio. En tanto, el cómputo de los totales por fuerza política de cara a las generales también impactará sobre las previsiones del oficialismo, en base a la manera en que se van enhebrando los resultados en cada distrito. Finalmente, la composición de las listas legislativas permitirá diseñar escenarios sobre los términos en que se desenvolverá la futura gobernabilidad.

Lo cierto es que las figuras nacionales no han tenido un rol protagónico en la campaña. Por un lado para reservar fuerzas (y preservar vínculos) de cara a las generales, una vez que decante la oferta provincial. Y también, por un lado, para no medrar en la agresiva disputa desatada entre algunos precandidatos (v.g., Losada y Pullaro), ni trasladar aquí la crispada puja presidencial (Bullrich vs. Larreta y, antes de la síntesis Massa-Rossi, la del oficialismo).

Está claro que Losada cuenta con el apoyo de Bullrich, que fue una de las pocas referentes nacionales que hizo aparición pública en la campaña para exhibirlo. Y también, aunque sin un nivel demasiado estentóreo, acompañó las imputaciones de la actual senadora nacional al ex ministro de Seguridad. Las mismas que abren un interrogante acerca de cómo se gestionará la estrategia, y la articulación de esfuerzos, de cara a las elecciones generales. Está claro que Losada cuenta con el apoyo de Bullrich, que fue una de las pocas referentes nacionales que hizo aparición pública en la campaña para exhibirlo. Y también, aunque sin un nivel demasiado estentóreo, acompañó las imputaciones de la actual senadora nacional al ex ministro de Seguridad. Las mismas que abren un interrogante acerca de cómo se gestionará la estrategia, y la articulación de esfuerzos, de cara a las elecciones generales.

Rodríguez Larreta, en tanto, dirige su apoyo a Pullaro, aunque en su caso no se sumó al cierre de campaña y las incursiones por territorio santafesino estuvieron más concentradas en su propia instalación que en el propósito de intervenir en los comicios provinciales.

En cualquier caso, uno de los precandidatos presidenciales espera venir a celebrar el domingo a la noche a la provincia, y capitalizar en su favor la manera en que se dirima la puja, y la diferencia de votos que puedan obtener frente al oficialismo, con el concurso de los socialistas y Mónica Fein, la tercera precandidata de una oferta que no incluye a ningún dirigente del PRO en el lugar principal. (...)".

