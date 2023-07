Wanda Nara rompió el silencio sobre su salud

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCuzs9SYOXRg%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABSKDDuMYT5Sj4Dpg9LxfLW6JZBXLWkZBZCLwXLRaWCKc9OM1SIMTnTeqTq8CSDunsgHxdjLRZBZBLe8O7fPQnsQZCbbZBh2LQKky5egQoM3ac47ZA4kOvE92ZCp7QOmY7KctVVuuWZBgWCngkjDOEBBnuXdw18fZBbdgZDZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Finalmente, agradeció a su familia, amigos y a la gente por los mensajes de apoyo y aseguró que se encuentra en su casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de profesionales. "Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", concluyó.

Según informaron diversos medios, Nara estaría instalada en su casa del barrio de Santa Bárbara junto a Mauro Icardi y sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto López y Francesca e Isabella Icardi.

Además de Jorge Lanata, Luis Ventura en una entrevista con Esteban Trebucq también se refirió a la salud de Nara. "Que Dios la ayude. No está bien. Se hizo estudios, arrojaron muchos glóbulos blancos que... la letra de la clínica la sabe la familia. No me voy a meter. Este tipo de noticias yo trato de preservarlas hasta que el sanatorio o la familia lo informe", aseguró Ventura.

Por su parte, Zaira Nara regresó este lunes (17/07) a la Argentina de sus vacaciones en Ibiza junto a sus hijos y también habló sobre Wanda. "Viniendo a acompañar. A ver un poco toda esta incertidumbre que hay, que a distancia se hace todavía más difícil", aseguró.

"Voy a ocupar el rol que mi hermana quiera que ocupe.Bancando todos juntos porque hay un montón de chicos y se dicen un montón de cosas de más que realmente son cosas de más". También aprovechó para disparar contra Lanata: "En estos casos está bueno que cada uno se ponga en la situación del otro y qué le gustaría que pase si a un familiar le pasa algo. Es el momento clave para que cada uno piense qué haría en una situación así".

Mauro Icardi regresó a Instagram con fotos y mensaje para Wanda

Mauro Icardi también reapareció en su Instagram pocas horas antes de que Wanda rompiera el silencio y posteó una foto con la modelo. "Buenos días", agregó junto a la imagen donde se la ve a Wanda al natural, sin maquillaje, apoyada sobre uno de sus hombros con los ojos cerrados.

image.png Wanda Nara y Mauro Icardi reaparecieron en las redes sociales.

El domingo junto a un emoji de un león y un corazón rojo, subió diferentes fotos de ambos en la noche de los Martín Fierro, donde se mostraron por última vez en público.

Maxi López viajó a la Argentina y repudio contra Jorge Lanata

Maxi López también viajó desde Inglaterra a la Argentina para ocuparse de sus tres hijos. Al arribar al aeropuerto, aseguró: "Voy a llegar a casa para verlos a ellos. Me voy a quedar lo que sea necesario".

Respecto a la afirmación de Jorge Lanata, aseguró: "Me parece que en esta se equivocó mal porque no sabe que hay cinco hijos detrás". "Me parece que le faltó un poquito de empatía", disparó.

