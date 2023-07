En una transmisión en vivo por YouTube, ella se dedicó a responder las preguntas de sus seguidores: "En el último espacio en el que trabajé, me negué a hacer entrevistas pagas. ¿Cuál es la metodología de una entrevista paga? Vienen y le dicen al periodista o al titular del medio que necesitan mostrar a tal político y que quieren que lo entreviste fulano o fulana en la que se haga énfasis sobre ciertos temas y no le pregunten de esto. Las dos veces que me obligaron a hacerlo, la contraparte casi extorsiva que escuché fue que tenía que tener presente que gracias a esas entrevistas que no quería hacer le pagaban a mis compañeros", comenzó.