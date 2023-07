Arde LN+ tras Franco Rinaldi: Campaña troll contra Novaresio

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpatgow%2Fstatus%2F1681460376305815553&partner=&hide_thread=false Novaresio estuvo toda la entrevista a Lousteau como adolescente enamorado, haciéndole la segunda cuando le preguntaban algo picante, trataba de salvarlo, búsquenla y revisen el lenguaje corporal. LAS CARITAS! pic.twitter.com/YQM2qd89wx — Steve Zonajobs (@patgow) July 19, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBobmacoy%2Fstatus%2F1681572462113218560&partner=&hide_thread=false Una misma pregunta, dos respuestas distintas...

- Martin Lousteau:"Vos tendrías un columnista que diga esas cosas...?"

- Luis Novaresio:"No"

- Diego Sehinkman:"Si pide perdón y me parece que son genuinas, no tengo ninguna duda" pic.twitter.com/AGlEDCGhAK — Doctor House (@Bobmacoy) July 19, 2023

Concretamente, la renuncia de Rinaldi implicó una derrota muy importante para PRO a manos de la UCR, motivo por el cual los cañones de la militancia virtual apuntan directamente contra Novaresio.

Lo que está claro, sin embargo, es que Rinaldi siempre fue la excusa: el objetivo del espacio radical siempre fue debilitar a Jorge Macri. Es por ese motivo que la militancia virtual del ex intendente de Vicente López busca contrarrestar el golpe que sufrieron yendo contra el periodista.

El descargo de Rinaldi en Twitter

En Twitter, Rinaldi realizó un largo posteó en el que explicó los motivos atrás de su renuncia, por otro lado, lo enfrentó con bastante positividad pese a lo trágico:

image.png

Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada, pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada, pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar

Jorge Macri, por su lado, comentó que aceptaba la renuncia de Rinaldi y, aunque no compartía los dichos desafortunados que realizó este con anterioridad, valoraba su honestidad:

image.png

--------

Más contenido en Urgente24:

Bomba de Bob Iger: Disney vendería la TV lineal, salvo ESPN

Bullrichismo contra Larreta por "campaña del miedo" y vaticinan triunfo de 40%

USA vs. Corea del Norte: Desertor se infiltra y guerra nuclear latente

Enfermos de rosácea pueden sufrir problemas en los ojos

Santa Fe: Inflación más baja que a nivel nacional