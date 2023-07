Vladimir Putin amaga a la CPI y estará en BRICS (virtual)

image.png BRICS es fundamental en la economía mundial por su papel en el sostenimiento de la cooperación multilateral.

CPI contra Putin

Tal como contó Urgente24, el 17/03, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por considerarlo sospechoso de responsabilidad intelectual en la deportación ilegal de niños de los territorios ocupados de Ucrania a Rusia. Desde occidente consideran que el estado ruso usa como “botín de guerra” a los chicos.

Este martes, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, había pedido permiso a la CPI para no arrestar a Putin, porque hacerlo equivaldría a una declaración de guerra, según una presentación de la corte local, informó The Guardian. El miércoles, Rusia contradijo a Sudáfrica y manifestó que arrestar a Putin con una orden de la CPI no significaría “guerra”.

Sudáfrica, como miembro de la CPI, está obligada a arrestarlo si comparece personalmente en la cumbre. Por eso el partido gobernante Cyril Ramaphosa pretende salir de aquel organismo porque sin duda prefiere priorizar los lazos comerciales con el resto de los BRICS (Brasil Rusia India China) y fortalecer la relación con Vladimir Putin.

Intención que se evidenció en el plan de paz africano, ajeno al de Ucrania, USA y UE, para la guerra que presentaron los líderes de Sudáfrica, Senegal, Egipto, Zambia, Uganda, República del Congo y las Islas Comoras en una reunión con el mandatario ruso en el Palacio Constantino (San Petersburgo) semanas atrás.

image.png Los líderes de Sudáfrica, Senegal, Egipto, Zambia, Uganda, República del Congo, entre otros presentaron a Vladimir Putin el plan de paz africano, ajeno al de Ucrania , USA y UE.

En abril de este año, 1 mes después de la difusión de la orden de arresto, el partido gobernante en Sudáfrica, Congreso Nacional Africano, quiso retirar al país de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), según periódico International Business Times, citando al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

"Creemos que el tema del trato injusto [de la CPI] debe discutirse adecuadamente, sin embargo, el partido gobernante decidió una vez más que [el país] debería retirarse [de la CPI]”, expresó Cyril Ramaphosa en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Finlandia, Sauli Niiniste.

No obstante, el proyecto no avanzó por trabas de la oposición y por presiones externas e internas .La decisión final sobre el retiro de Sudáfrica de CPI debe ser aprobada por el Parlamento, ya que fue el poder republicano que aprobó el ingreso. En la Cámara Baja, el Congreso Nacional Africano (ANC) tiene mayoría.

Ante la presión internacional, la Presidencia fue obligada a aclarar que el presidente "cometió un lapsus debido a un error en el comentario". Y que Sudáfrica sólo abandonaría la CPI como "último recurso en ausencia de medidas legales que den equidad y consistencia a la administración del derecho internacional".

Más contenido de Urgente24

Patricia Bullrich volvió al llanto y no pudo cerrar corral

Bullrichismo contra Larreta por "campaña del miedo" y vaticinan triunfo de 40%

USA vs. Corea del Norte: Desertor se infiltra y guerra nuclear latente

Mandaron de vuelta un buque que traía GNL ruso vía Francia

Aumenta la harina, cae la siembra de trigo e inminente aumento del pan