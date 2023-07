Mandaron de vuelta un buque que traía GNL ruso vía Francia

Otras fuentes oficiales lo explicaron a 'Más E', como una estrategia de triangulación: el gas era cargado en Rusia, hicieron el trasvase en Francia y luego llevaron el hidrocarburo hacia la Argentina.

image.png

Consultado al respecto, el ministro de Economía Sergio Massa aseguró:

Enarsa bloqueó esa entrega porque viola el contrato porque es una compañía con sanciones. Eso tiene que ver con respetar el marco internacional, defender la soberanía, pero salir de la idea de que si uno va de un lado o del otro tiene que ir en condición de disminuido. La Argentina es un gran país

Al mismo tiempo sostuvo que "el mundo tiene un sistema de sanciones y eso tiene que ver con respetar el marco internacional". Y explicó por qué no puede considerarse como "disminuido" a un país como la Argentina:

Es un gran país, el octavo país del mundo, es la segunda reserva mundial de shale gas, es la cuarta reserva mundial de shale oil, es el número uno en el triángulo del litio junto a Brasil y Chile, es el productor junto con Brasil y Paraguay del 25% de las proteínas que consume el mundo, ¿por qué ir disminuidos a la mesa de los países? En todo caso tenemos que encontrar un orden interno

¿Qué hará Gunvor?

Tras la cancelación de la operación, y como correlato, Gunvor podría iniciar un arbitraje contra la compañía argentina en reclamo de una indemnización.

Sin embargo, es poco probable que ello suceda porque, en caso de hacerlo, Enarsa y Cammesa lo excluirían de futuras licitaciones para importar GNL y combustibles líquidos.

Dos fuentes privadas sin contacto entre sí coincidieron en que Enarsa podría haber trackeado con más profundidad el origen del gas transportado en el buque de Gunvor. "Se sabe que ese trader que suele operar con productos de Rusia. Aunque provenía desde Francia, podrían haber chequeado mejor cuál era el origen del gas", señalaron.

Sin embargo, cerca de la Secretaría de Energía dijeron que la empresa estatal está en condiciones de saber cuál es el último puerto desde donde zarpó un buque, pero no cuenta con el sistema informático para conocer qué transacciones realizó de forma previa.

Esa verificación la hacen bancos internacionales, que son los que advirtieron sobre el trasvase realizado por Gunvor, que es el responsable, sobre todo después desde que se aplicaron las sanciones económicas contra Rusia, de decir cuál es la procedencia del producto

image.png

Sobre ese punto en particular, el pliego licitatorio de Enarsa no explicitaba ninguna limitante para ofrecer GNL de procediencia rusa. Pero en la compañía pública interpretan que como la Argentina está adherida a tratados internacionales bajo la órbita de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que fijó reiteradas sanciones económicas contra Rusia, es tácito que la responsabilidad de informar que transportaba gas ruso recae exclusivamente sobre Gunvor. Además, explicaron desde el Gobierno:

Incluso podrían haber comunicado que compraron GNL a precio regalado y ofrecerlo a la Argentina a un precio similar, pero ocultaron la información para revenderlo mucho más caro

En "alerta"

Otro tema es que como la cancelación se dio justo al inicio de la ola de frío en Buenos Aires y en la zona del Gran Rosario, la situación obligó a consumir más combustibles alternativos (fundamentalmente gasoil) en las centrales termoeléctricas, que son más caros.

Al quedarse sin stocks de reserva, este martes la terminal regasificadora de Bahía Blanca no pudo inyectar gas en el sistema troncal. El lunes había inyectado 4 millones de metros cúbicos (MMm3) y el domingo, 3,1 millones, siempre por debajo de los 8,5 millones que puede regasificar la planta operada por Excelerate Energy.

Este miércoles tampoco podrá operar, por lo que ayer a última hora TGS envío una notificación a los principales actores del mercado de gas (YPF, TGN, PAE. Pecom, Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otros) para informarles que el sistema empezaba a operar en estado de "alerta". En las observaciones aclaró que la decisión obedecía a "falta de inyección en la terminal de Bahía Blanca".

image.png Enarsa reprogramó el despacho de GNL y un cargamento de BP, que tenía como destino la terminal de Escobar, finalmente descargará en el puerto de Bahía Blanca.

Para corregir esa faltante, Enarsa reprogramó el despacho de GNL, de forma tal que un cargamento de BP, que tenía como destino la terminal de Escobar, finalmente descargará en el puerto de Bahía Blanca. Se espera que la maniobra se concrete mañana o el viernes de esta semana. Mientras tanto, el sistema continuará quemando más líquidos de los previstos.

Durante el lunes y martes de esta semana, el parque de generación consumió unos 22 MMm3 de gasoil por día, el doble de lo que estaba programado. Como el costo de reposición del gasoil de Cammesa supera los 20 dólares por millón de BTU y el GNL cargado en el buque de Gunvor cotizaba a 12,50 US$/MMBTU, se desprende que el sistema energético operará durante esta semana con una sobrecosto.

Fuentes del área energética sostuvieron que la cancelación del buque de GNL de Gunvor no había afectado el despacho al sostener que sólo se consumieron los stocks de gas de las terminales regasificadoras, pero los números del Enargas y de Cammesa no respaldan esa lectura. El costo final dependerá de cuándo ingrese el buque de BP en la terminal de Bahía. En un mal escenario podría ascender a unos US$ 20 millones.

La buena noticia es que ahora se esperan que las temperaturas superen nuevamente los 20 grados en la zona centro del país por lo que lo más probable es que el sistema vuelva a operar con sobrantes de gas.

