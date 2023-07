https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felcancillercom%2Fstatus%2F1681374174357356561&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Nosotros siempre estamos del lado de la paz": Larreta le respondió al sector de Patricia Bullrich, aseguró que "jamás" ha dicho "un agravio de nadie" y pidió "estar juntos para ganarle" al kirchnerismo" https://t.co/PIp7KB4GR2 pic.twitter.com/f6PgtkAChq — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 18, 2023

Ante esa consulta, Morales respondió que estaban "a favor de la paz". Minutos después, al cierre del encuentro, la periodista intentó tener el mano a mano que el Gobernador negó.

"Cuando llegamos a la provincia los cortes de rutas y el reclamo docente ya estaban instalados. Nada tenemos que ver, nosotros no insistamos los cortes, tampoco a la represión a la legislatura y mucho menos también a lo que sucedió en Humahuaca", expresó López Brown, negando de esta manera que la acusación de Morales no era cierta.

Rodríguez Larreta respondió ante la misiva de los 'halcones' de Patricia Bullrich

En un acto de campaña en Jujuy junto a Gerardo Morales, que se llevaba a cabo minutos después de que se difundiera la carta de La Fuerza del Cambio, Horacio Rodríguez Larreta ensayó una especie de respuesta a la misiva pública.

Al anunciar sus 12 propuestas en materia de energía, Larreta lanzó: "Yo jamás he dicho un agravio de nadie".

"Siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado un solo comentario, ni un solo comentario, ni una sola crítica personal, ni un solo comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice, no lo voy a hacer, no es mi espíritu y además estoy convencido que no es bueno para la Argentina. Y no lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo", dijo el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial.

"Para ganarle al kirchnerismo y derrotar las mafias de la droga, tenemos que estar juntos. Por eso siempre nos van a ver trabajando a nosotros por la unidad. Y repito, jamás escuchan ni una sola crítica personal de mi boca", agregó.

