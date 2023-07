¿Ocaso de Carrió?: "Enferma" y el 'ninguneo' de Bullrich

Mensaje

“Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les enseñé, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los años por la verdad, por la justicia y por la libertad. Un beso enorme, Lilita”, escribió Carrió en un texto dirigido al diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien fue duramente criticado por su descripción de un hipotético gobierno de Patricia Bullrich donde dijo que la exministra de Seguridad padecería "dificultades" como las que tuvo el país en la crisis del 2001.