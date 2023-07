Estalló Majul vs. Grabois: "Sos cobarde y extorsionador"

image.png

“Yo solo quiero recordar quién es Juan Grabois, el mismo que ante una pregunta de nuestra colega Cristina Pérez, la insulta de arriba abajo como buen machirulo y maleducado, así que venir a un programa que yo esté conduciendo, acá o en otro lugar, no ha lugar, no es un tema de debate, no me importa conversar con vos ”, finiquitó Majul.

Round 2: Twitter

No mucho después, también el periodista y conductor de 8AM llevó el campo de batalla a Twitter donde citó la nota de La Nación y agregó:

“No saludo, ni abrazo, ni beso a personas a quienes no respeto ”.

Pese a lo anterior, en Twitter Grabois fue directo y tajante:

“¿Por qué no decís la verdad Luis? Te salude como corresponde, te reclame que me difamas sin permitir debate ni replica. Como sos cobarde y extorsionador me dijiste “ojo que yo estoy más loco que vos” y mi respuesta fue “loco no sos, te gustan mucho los sobres”. No te bancas un debate porque no duras dos minutos sin balbucear ”.

Quiebre opositor: Domingo Cavallo chicaneó a Luis Majul

Anteriormente, el 14 de julio, el exministro de Economía Domingo Cavallo había chicaneado al conductor Luis Majul, quien lo interrumpió en varias ocasiones.

Por otro lado, Cavallo se mostró comprensivo con Sergio Massa y respaldó algunas de sus medidas. Todo esto deja en evidencia que los ánimos se encuentran crispados en la coalición opositora y que la figura del precandidato presidencial de Unión por la Patria es la causante de esta división interna.

Idas y vueltas en la negociación con el FMI. El análisis de Domingo Cavallo.

El dardo de Cavallo ocurrió llegando al final de la entrevista. El periodista Osvaldo Granados, panelista ocasional del ciclo conducido por el ya mencionado Majul y Pablo Rossi, le preguntó de manera directa: "Los primeros noventa días (de gobierno), ¿shock o gradualismo?".

