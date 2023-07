https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fditulliojuli%2Fstatus%2F1679487507929640962&partner=&hide_thread=false Estos cuatro comunicadores tienen la obligación de dar información veraz porque ese es TU derecho; te mienten descaradamente.



No es ignorancia, es campaña de desinformación.

#EsCABA #EsLarreta pic.twitter.com/DOlOK4HdSt — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) July 13, 2023

El mismo error fue cometido por Majul, aunque en su caso fue peor dado que hizo directamente responsables a Axel Kicillof y a Sergio Berni, Gobernador y Ministro de Seguridad de Buenos Aires respectivamente:

Esta es la realidad (...) No necesitás ningún spot, ninguna campaña electoral: ahí está. Hay que preguntarle al gobernador (por Kicillof), ¿dónde está? ¿Dónde está la inseguridad? Hay que preguntarle a Berni, que ahora habla de política, este sí, este no; me gusta Massa. El presidente no puede hablar. ¿De qué trabaja, Berni? Claro, ya no está más Esta es la realidad (...) No necesitás ningún spot, ninguna campaña electoral: ahí está. Hay que preguntarle al gobernador (por Kicillof), ¿dónde está? ¿Dónde está la inseguridad? Hay que preguntarle a Berni, que ahora habla de política, este sí, este no; me gusta Massa. El presidente no puede hablar. ¿De qué trabaja, Berni? Claro, ya no está más

Ante esto, desde la producción le alertaron de su equivocación. "Ah, ¿Soldati es la Ciudad de Buenos Aires?", exclamó el conductor, quien en un (inútil) intento por salvar el papelón manifestó: "A la Ciudad de Buenos Aires también hay que decirle. A Burzaco (Ministro de Seguridad porteño), a todos los responsables. Spot de campaña, basta".

--------

Más contenido en Urgente24:

Licuación K en C5N: Jorge Asis chicaneó a Gustavo Sylvestre

Tensión con el FMI (pero no habrá default)

'Acuerdo PASO': Los medicamentos aumentarán por debajo de la inflación

"Confrontación inminente": La UOM amenaza con plan de lucha de 72 horas

Alimentos que debe comer siempre para prevenir infarto y ACV