US$8.500 millones de FMI, Santa Fe y Massa en Financial Times

Si bien son reales las demoras, interlocutores entre los funcionarios nacionales, los técnicos del FMI y los operadores de Bolsa coinciden en que "la sangre no llegará al río" y que "ambas partes no se levantarán de la mesa hasta encontrar el mejor acuerdo posible". En este sentido, descartan de plano la posiblidad de un default. "No es lo que quiere el FMI y tampoco es lo que están buscando el ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo", coinciden las partes, que ratificaron a Urgente24 que el foco está puesto en la devaluación o aumento de las tarifas para cerrar el frente fiscal.