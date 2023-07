La clave para eliminar el déficit fiscal, según IDESA está en la eliminación de superposiciones. Al respecto, en su informe, la entidad comenzaba explicando como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se estableció en 1996 y tiene las mismas funciones que una provincia. Sin embargo, el proceso de transferencia de funciones provinciales a la CABA aún no se ha completado después de 23 años de autonomía. Esto ha dado lugar a situaciones paradójicas. Por ejemplo, durante la crisis de los cortes de luz y el reciente paro de colectivos en CABA, el Estado nacional pedía al Jefe de la Ciudad que participara en las conversaciones, pero él no podía hacerlo porque esas funciones no habían sido transferidas. También se produjo la intervención de una fundación relacionada con una líder del PRO, lo que generó sospechas de interferencia política que podrían haberse evitado si la administración estuviera en manos de la CABA.