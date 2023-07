El rebote de Javier Milei y el ataque a los halcones del PRO

"Lo peor ya pasó", dicen quienes acompañan a Javier Milei. Ellos insisten -los de La Libertad Avanza- en que la crisis de campaña -todo proselitismo tiene crisis, en particular uno que lleva tanto tiempo en campaña- quedó atrás. "El peronismo nació en el poder y así y todo provocó una sangrienta etapa argentina 1969 a 1976 que hasta la fecha no se atreve a revisar. La UCR fue golpista antes de llegar al poder por el voto, ¿y a nosotros nos van a condenar porque nos peleamos entre nosotros en algunos territorios, no jodan", es un argumento a tener en cuenta.