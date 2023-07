Cada vez que hablo de esto me interrumpen y no puedo seguir hablando Cada vez que hablo de esto me interrumpen y no puedo seguir hablando

Ambos conductores le explicaron a su invitado que estaban pasados de horario y que Alfredo Leuco, conductor del programa siguiente, ya se encontraba en el estudio. De todos modos, fue evidente que Cavallo tenía clavada esa espina desde hace tiempo y que Majul ya lo había interrumpido cuando hablaba sobre ese tópico anteriormente.

image.png Cavallo apoyó algunas de las decisiones de Massa.

En lo que respecta a los dichos de Cavallo sobre el actual responsable de la cartera de economía, este coincidió con la idea del pago al FMI en yuanes:

Creo que está bien que Massa use los yuanes para no dejar caer la relación con el Fondo Monetario Internacional. Peor sería que lisa y llanamente no hubieran cumplido, porque hubieran caído en default (...) Pero yo diría que es válido, dada la situación en la que estamos Creo que está bien que Massa use los yuanes para no dejar caer la relación con el Fondo Monetario Internacional. Peor sería que lisa y llanamente no hubieran cumplido, porque hubieran caído en default (...) Pero yo diría que es válido, dada la situación en la que estamos

Por otro lado, sostuvo que Massa "no piensa" como el kirchnerismo "en materia económica, pero el discurso que está haciendo está condicionado por esa mala interpretación por la historia y la realidad económica argentina".

En esta línea, manifestó que el precandidato "está muy enredado" con las ideas "que [Axel] Kicillof le metió en la cabeza a Cristina Kirchner y que están en mi libro 'Camino a la estabilidad', que son las ideas de Zaiat y están totalmente equivocadas".

