Romina Gaetani fue dada de alta pero investigan mala praxis

Además, continuó relatando: " Va a hacer una interconsulta con otro centro de salud, porque ocurrieron diversos hechos entiendo que de cierta gravedad ”, afirmó el abogado, y agregó: “Yo no soy médico y no puedo alegar mala praxis ni nada por el estilo, pero nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica y la medicación que le fue suministrada para analizar si existe o no alguna conducta reprochable que dé lugar a una acción judicial”, resumió.

“¿Esto no la pone en situación de gravedad, o de estado crítico?”, preguntaron desde el programa al abogado. A lo que este se limitó a responder: “Tuvo una crisis muy grave, pero gracias a Dios hoy ya está estabilizada, está mucho mejor ”, detalló el representante legal.

