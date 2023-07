Retenciones, Larreta vs Milei, dólar $340 y Massa a La Rural

"El día 1 vamos a sacar a cero los derechos a la exportación de los productos regionales y vamos a presentar un cronograma descendente, realista y sostenible para bajar las retenciones de todos los demás productos que hoy la Argentina exporta (...) Lo que me comprometo, lo cumplo (...) y lo otro es trabajar en la unificación del tipo de cambio. Ahora, ¿cuándo? No es el primer día. El que venga y les diga acá que va a unificar el primer día, no es serio porque no hay dólares en el Central. Pesos divido dólares, te da un dólar de $6.000 a $7.000. No es serio eso. Para eso, necesitamos recomponer reservas en el Central exportando más y volver a construir confianza", agregó en el marco de un nuevo dólar de $340 que comienza a regir este lunes 24 de julio hasta el 31 de agosto para el campo.