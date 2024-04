El insólito cierre de un diputado libertario durante el debate por la Ley de Bases

Jonathan Heguier de El Destape planteó: "Te quería consultar sobre los perros del presidente. El otro día contaste públicamente que pudiste conocerlos. No quedó muy claro todavía si son cuatro o cinco”.

Y siguió: “Vos decías 'no importa el número', pero la verdad es que haya cuatro o cinco perros ya no es un problema del presidente sino de todos los argentinos, porque si el presidente tiene cuatro perros y ve cinco estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad. Por eso nos interesa el número de los perros".

Fue en ese entonces que el funcionario visiblemente molesto, contestó: "Me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Te lo digo de verdad. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia y me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones".

