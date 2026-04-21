La mañana de Urgente24: nuevo CEO en Apple, JD Vance negocia con Irán y rebotan las bolsas

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Deportes: cuenta regresiva del Mundial 2026, los lesionados de la selección, el fichaje del Barça y la posible salida del Cuti

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, el fútbol internacional empieza a entrar en clima de definición. Las selecciones siguen de cerca la situación física de sus jugadores, mientras en Europa se mezclan las definiciones de liga con los primeros movimientos del mercado de fichajes. En ese escenario aparecen varias historias que marcan la agenda del día: la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo, el partido clave del Real Madrid en LaLiga, el primer descenso confirmado en las grandes ligas europeas, el interés del Barcelona por reforzar su defensa y la incógnita sobre el futuro de Cristian “Cuti” Romero.

Cuenta regresiva para el Mundial 2026: Argentina sigue de cerca las lesiones

Faltan 51 días para el inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca y será el primero con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá. En la selección argentina, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue con atención la situación física de varios jugadores. La principal preocupación pasa por Cristian “Cuti” Romero, quien sufrió una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha en el Tottenham y llegaría con lo justo al debut ante Austria el 22 de junio en Dallas. También hay seguimiento sobre Lautaro Martínez, que arrastra una distensión en el sóleo, mientras que Emiliano Martínez se recupera de una sobrecarga muscular. En paralelo, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Leonardo Balerdi ya suman minutos en sus clubes y Scaloni tendría 22 nombres prácticamente definidos, con algunas dudas aún en el tercer arquero, un defensor extra y dos posibles variantes ofensivas.

Real Madrid se juega LaLiga ante Alavés y el futuro de Arbeloa también entra en juego

El Real Madrid enfrenta hoy al Alavés con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por LaLiga. El equipo blanco llega con 70 puntos, nueve menos que el Barcelona (79) cuando restan siete jornadas, por lo que cada partido empieza a tener carácter decisivo. Incluso existe el escenario de que el Barça pueda llegar al Clásico con el título prácticamente definido, o celebrarlo antes si mantiene la ventaja en la tabla. En ese contexto, el tramo final del campeonato también condiciona el futuro de Álvaro Arbeloa, cuya continuidad comienza a discutirse en los despachos del club, mientras Florentino Pérez analiza posibles alternativas para el banquillo de cara a la próxima temporada.

Wolverhampton, el primer descendido en las cinco grandes ligas europeas

La temporada europea empieza a dejar definiciones y Wolverhampton se convirtió en el primer descendido entre las cinco grandes ligas tras confirmar su caída a la Championship, la segunda división inglesa. El Tottenham lo sigue mas arriba marcado por la irregularidad y los malos resultados, y ni siquiera pudo sostener una ventaja reciente ante Brighton, partido que terminó empatado pese a un golazo de Xavi Simons que parecía encaminar la victoria. En la zona baja, el Burnley aparece ahora como el siguiente gran candidato a perder la categoría con apenas 20 puntos, mientras varios clubes luchan por evitar el descenso en el tramo final del campeonato.

Nueva novela del mercado: Barcelona comienza a negociar por Bastoni

El FC Barcelona empieza a mover fichas de cara al próximo mercado y el nombre que aparece ahora sobre la mesa es el del central italiano Alessandro Bastoni. Según informó Mundo Deportivo, el club catalán ya trabaja en las bases de una posible operación con el Inter de Milán, que podría incluir un contrato de cinco temporadas para el defensor. El técnico Hansi Flick considera que el italiano encaja en el perfil que busca para reforzar su defensa y el jugador vería con buenos ojos la posibilidad de jugar en el Camp Nou. El principal obstáculo, sin embargo, será el precio del traspaso, ya que el Inter estaría dispuesto a negociar pero solo ante una oferta importante.

El futuro del Cuti Romero en vilo: todo depende del destino del Tottenham

El futuro de Cristian “Cuti” Romero podría quedar condicionado por la situación deportiva del Tottenham. Si el club londinense termina descendiendo, todo indica que el central argentino buscaría salir hacia un equipo de primer nivel, especialmente porque la entidad debería reducir su masa salarial hasta un 50%, según distintos informes citados por Sky Sports. Desde el entorno del jugador también dejaron clara la postura del club: en declaraciones a Cadena 3, su padre explicó que Tottenham no lo dejará salir gratis y que la cifra de un posible traspaso oscilaría entre los 50 y los 70 millones de dólares, con un precio mayor si el destino es otro equipo de la Premier League.

Cuti Romero barrió a la dirigencia del Tottenham: pidió autocrítica a responsables Cristian “Cuti” Romero, pieza clave del Tottenham en el tramo decisivo de la temporada, mientras el club se juega su futuro en la Premier League.