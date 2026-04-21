La mañana de Urgente24: nuevo CEO en Apple, JD Vance negocia con Irán y rebotan las bolsas

La agenda internacional arranca marcada por un foco claro: Medio Oriente. Mientras el vicepresidente estadounidense JD Vance llega a Pakistán para intentar reactivar conversaciones con Irán, los mercados globales reaccionan con cautela y siguen de cerca cada señal que llega desde la diplomacia y desde el frente militar. El petróleo, las bolsas y las divisas vuelven a moverse al ritmo de un conflicto que puede escalar o abrir una ventana de negociación en cuestión de horas.
Entretenimiento y más: el Vaticano proyecta la última entrevista del Papa Francisco, Spielberg sacude Hollywood y Avatar supera los US$1.000 millones
El mundo del entretenimiento también deja varias noticias relevantes en las últimas horas. Desde un homenaje cinematográfico al Papa Francisco en el Vaticano hasta nuevas discusiones en Hollywood sobre el rumbo de la industria, la agenda cultural combina memoria, taquilla y debate sobre el futuro del cine. A esto se suma el impacto comercial de Avatar: Fire and Ash, que volvió a confirmar el dominio global de la saga creada por James Cameron.
El Vaticano proyecta la última entrevista filmada del Papa Francisco
El Vaticano proyectará hoy un film con la última entrevista filmada del Papa Francisco, en el primer aniversario de su muerte. La pieza fue realizada con material inédito y se presenta como un homenaje oficial a su legado espiritual y político. Según adelantaron medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, el estreno podría convertirse en uno de los eventos culturales simbólicos del año y abrir el debate sobre su futura distribución internacional.
Spielberg sacude CinemaCon: “Hollywood debe volver a hacer películas originales”
La convención CinemaCon 2026, que se celebra en Las Vegas, sigue marcando la agenda de la industria cinematográfica. Durante el llamado “Disclosure Day”, el director Steven Spielberg lanzó un mensaje que generó fuerte repercusión: pidió a los grandes estudios que vuelvan a apostar por historias originales y no depender exclusivamente de sagas, remakes o adaptaciones. La declaración fue interpretada como una crítica directa al modelo actual de Hollywood, dominado por franquicias y universos cinematográficos.
‘Avatar: Fire and Ash’ supera los US$1.000 millones y confirma el dominio de James Cameron
En el plano comercial, Avatar: Fire and Ash superó oficialmente la barrera de los US$1.000 millones de recaudación mundial, consolidándose como uno de los grandes éxitos del año. La película, producida por Disney y dirigida por James Cameron, vuelve a demostrar el enorme poder de la franquicia en la taquilla global. En paralelo, Paramount aprovechó CinemaCon para mostrar el primer material de Heart of the Beast, el nuevo film de acción que reunirá a Brad Pitt con el director David Ayer.
Deja tu comentario