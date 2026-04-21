urgente24
en vivo CLAVES DEL DÍA

La mañana de Urgente24: nuevo CEO en Apple, JD Vance negocia con Irán y rebotan las bolsas

Las mañanas de Urgente24: tecnología, geopolítica, mercados y seguridad internacional marcan la agenda global del día.

Las mañanas de Urgente24: tecnología, geopolítica, mercados y seguridad internacional marcan la agenda global del día.

FOTOS: XINHUA / STR / NA / MARTIN ZABALA
Las mañanas de Urgente24: tecnología, geopolítica, mercados y seguridad internacional marcan la agenda global del día.

Las mañanas de Urgente24: tecnología, geopolítica, mercados y seguridad internacional marcan la agenda global del día.

FOTOS: XINHUA / STR / NA / MARTIN ZABALA

Las negociaciones de JD Vance mantienen en vilo a los mercados globales. En ese contexto, Javier Milei vuelve de Israel en una jornada clave para la guerra.

21 de abril de 2026 - 06:11
PODS 9_980x80_AZUL

EN VIVO

La agenda internacional arranca marcada por un foco claro: Medio Oriente. Mientras el vicepresidente estadounidense JD Vance llega a Pakistán para intentar reactivar conversaciones con Irán, los mercados globales reaccionan con cautela y siguen de cerca cada señal que llega desde la diplomacia y desde el frente militar. El petróleo, las bolsas y las divisas vuelven a moverse al ritmo de un conflicto que puede escalar o abrir una ventana de negociación en cuestión de horas.

En paralelo, Apple entra en una nueva etapa con el cambio de CEO, un movimiento que cierra un ciclo de más de una década al frente de una de las compañías más influyentes del sector tecnológico. La transición en la empresa de Cupertino llega en un momento clave para la industria, atravesada por la carrera de la inteligencia artificial, la presión regulatoria en Estados Unidos y Europa y la competencia creciente dentro del ecosistema tecnológico global.

En ese mismo contexto internacional, Javier Milei regresa de su gira por Israel, justo cuando la tensión regional vuelve a concentrar la atención del mundo. Con los mercados atentos, la energía bajo presión y la diplomacia en movimiento, la jornada se perfila como una de las más sensibles de las últimas semanas en el tablero global.

Live Blog Post

Entretenimiento y más: el Vaticano proyecta la última entrevista del Papa Francisco, Spielberg sacude Hollywood y Avatar supera los US$1.000 millones

El mundo del entretenimiento también deja varias noticias relevantes en las últimas horas. Desde un homenaje cinematográfico al Papa Francisco en el Vaticano hasta nuevas discusiones en Hollywood sobre el rumbo de la industria, la agenda cultural combina memoria, taquilla y debate sobre el futuro del cine. A esto se suma el impacto comercial de Avatar: Fire and Ash, que volvió a confirmar el dominio global de la saga creada por James Cameron.

El Vaticano proyecta la última entrevista filmada del Papa Francisco

El Vaticano proyectará hoy un film con la última entrevista filmada del Papa Francisco, en el primer aniversario de su muerte. La pieza fue realizada con material inédito y se presenta como un homenaje oficial a su legado espiritual y político. Según adelantaron medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, el estreno podría convertirse en uno de los eventos culturales simbólicos del año y abrir el debate sobre su futura distribución internacional.

Spielberg sacude CinemaCon: “Hollywood debe volver a hacer películas originales”

La convención CinemaCon 2026, que se celebra en Las Vegas, sigue marcando la agenda de la industria cinematográfica. Durante el llamado “Disclosure Day”, el director Steven Spielberg lanzó un mensaje que generó fuerte repercusión: pidió a los grandes estudios que vuelvan a apostar por historias originales y no depender exclusivamente de sagas, remakes o adaptaciones. La declaración fue interpretada como una crítica directa al modelo actual de Hollywood, dominado por franquicias y universos cinematográficos.

‘Avatar: Fire and Ash’ supera los US$1.000 millones y confirma el dominio de James Cameron

En el plano comercial, Avatar: Fire and Ash superó oficialmente la barrera de los US$1.000 millones de recaudación mundial, consolidándose como uno de los grandes éxitos del año. La película, producida por Disney y dirigida por James Cameron, vuelve a demostrar el enorme poder de la franquicia en la taquilla global. En paralelo, Paramount aprovechó CinemaCon para mostrar el primer material de Heart of the Beast, el nuevo film de acción que reunirá a Brad Pitt con el director David Ayer.

francisco SL.jpg
El papa Francisco con la camiseta de San Lorenzo, el club de sus amores desde la infancia en Buenos Aires.

El papa Francisco con la camiseta de San Lorenzo, el club de sus amores desde la infancia en Buenos Aires.

Live Blog Post

El tiempo hoy en la Argentina

Hoy, martes 21 de abril de 2026, el pronóstico es lluvia ligera, una temperatura actual de 10°C y un pronóstico de máxima de 16°C.

  • Estado del cielo: Lluvia ligera durante el día, despejándose hacia la noche.
  • Temperaturas: La máxima alcanzará los 16°C y la mínima descenderá hasta los 8°C.
  • Humedad: Se mantiene alta, con un promedio del 69%.
  • Precipitaciones: Hay un 54% de probabilidades de lluvia durante el día, sin probabilidad de precipitaciones por la noche.
  • Viento: Soplará desde el este a una velocidad de 3 mph.
  • Índice UV: El nivel máximo esperado es de 3 (moderado).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha activado alertas rojas y naranjas en varias localidades debido a condiciones severas:

  • Alerta Roja: Localidades como Balcarce y Azul esperan tormentas y lluvias excepcionalmente fuertes. Se prevé actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.
  • Alerta Naranja/Amarilla: Se extiende a otras zonas de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la Costa Atlántica y Costa Esmeralda, donde se anticipan lluvias persistentes y un descenso térmico.
  • Otras Regiones: También se monitorea inestabilidad con probabilidad de lluvias y tormentas en la zona de Resistencia (Chaco), con probabilidades de precipitación de hasta el 70%.
Live Blog Post

Política: Boletín Oficial, el viaje de Milei a Israel y la causa que rodea a Adorni

La agenda política del día arranca con varias señales desde el frente institucional y judicial. El Boletín Oficial trae una batería de resoluciones vinculadas a comercio exterior, seguridad, trabajo y desregulación del Estado. En paralelo, el viaje de Javier Milei a Israel vuelve a generar repercusiones tras nuevas declaraciones contra Irán en medio de la tensión en Medio Oriente. A eso se suma un frente judicial que vuelve a tocar al oficialismo: el jefe de Gabinete Manuel Adorni puso en venta un departamento en La Plata mientras avanza una causa que investiga su evolución patrimonial.

Boletín Oficial: Economía revisa el antidumping al calzado chino y Capital Humano concentra normas laborales

El Boletín Oficial publicó este martes 16 resoluciones, seis disposiciones y 13 avisos oficiales, sin decretos de alto impacto político. La medida económica más relevante es la Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, que cierra el examen de revisión de las medidas antidumping aplicadas al calzado importado desde China, originalmente establecidas en 2021. El esquema general se mantiene con un valor FOB mínimo de USD 15,70 por par, aunque se introduce una excepción para el calzado deportivo desmontado o sin montar, una modificación que impacta directamente en importadores y ensambladores de zapatillas.

La decisión se fundamenta en un informe de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que señaló la existencia de una “brecha tecnológica” en ese segmento del mercado local. Según el organismo, el ensamblaje de componentes importados en el país aporta cerca de un 20% de valor agregado, por lo que el nuevo esquema busca equilibrar la protección a la industria con la dinámica del sector deportivo.

El resto del Boletín muestra movimiento administrativo en distintas áreas del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano concentró cinco resoluciones vinculadas a homologaciones paritarias, convenios colectivos y programas de empleo dentro del plan “Formando Capital Humano”. A su vez, Seguridad, Defensa y Desregulación del Estado publicaron nuevas normas administrativas dentro del proceso de reorganización de estructuras que el Ejecutivo viene impulsando en las últimas semanas.

Milei recibió distinciones en Israel y vuelve al país en medio de un día clave por la tensión con Irán

El presidente Javier Milei recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan durante su visita a Israel y mantuvo un encuentro con el presidente Isaac Herzog, quien le entregó una Medalla de Honor en reconocimiento al apoyo diplomático argentino al país. En su discurso, el mandatario volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente y afirmó que “con determinadas culturas no vamos a poder convivir”, en un mensaje interpretado como un respaldo a la postura israelí frente a Irán.

La gira se produjo además tras un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu y coincidió con un momento especialmente delicado en la región. Milei emprende su regreso a la Argentina justo cuando continúan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y cuando el alto el fuego impulsado por Donald Trump entra en horas decisivas, en un escenario donde cualquier movimiento diplomático puede alterar el equilibrio regional.

Javier Milei junto a Herzog.
Javier Milei junto al presidente israel&iacute; Isaac Herzog durante su visita oficial a Israel, en medio de la escalada de tensi&oacute;n regional con Ir&aacute;n.

Javier Milei junto al presidente israelí Isaac Herzog durante su visita oficial a Israel, en medio de la escalada de tensión regional con Irán.

Manuel Adorni vende un departamento en La Plata mientras avanza la causa por su patrimonio

El jefe de Gabinete Manuel Adorni puso en venta un departamento de tres ambientes en La Plata por US$95.000 en medio de la investigación judicial que analiza su evolución patrimonial. La propiedad, ubicada en la calle 48 entre 6 y 7, aparece en el mercado mientras la Justicia federal intenta determinar si su crecimiento económico coincide con los ingresos declarados.

Según la causa, antes de noviembre el funcionario debería afrontar deudas por unos US$270.000 con cuatro acreedoras vinculadas a operaciones inmobiliarias previas. El expediente, que se tramita en Comodoro Py bajo la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, incluye el levantamiento del secreto bancario y fiscal del funcionario, de su esposa y de varias personas relacionadas con las operaciones que se investigan.

Live Blog Post

Deportes: cuenta regresiva del Mundial 2026, los lesionados de la selección, el fichaje del Barça y la posible salida del Cuti

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, el fútbol internacional empieza a entrar en clima de definición. Las selecciones siguen de cerca la situación física de sus jugadores, mientras en Europa se mezclan las definiciones de liga con los primeros movimientos del mercado de fichajes. En ese escenario aparecen varias historias que marcan la agenda del día: la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo, el partido clave del Real Madrid en LaLiga, el primer descenso confirmado en las grandes ligas europeas, el interés del Barcelona por reforzar su defensa y la incógnita sobre el futuro de Cristian “Cuti” Romero.

Cuenta regresiva para el Mundial 2026: Argentina sigue de cerca las lesiones

Faltan 51 días para el inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca y será el primero con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá. En la selección argentina, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue con atención la situación física de varios jugadores. La principal preocupación pasa por Cristian “Cuti” Romero, quien sufrió una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha en el Tottenham y llegaría con lo justo al debut ante Austria el 22 de junio en Dallas. También hay seguimiento sobre Lautaro Martínez, que arrastra una distensión en el sóleo, mientras que Emiliano Martínez se recupera de una sobrecarga muscular. En paralelo, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Leonardo Balerdi ya suman minutos en sus clubes y Scaloni tendría 22 nombres prácticamente definidos, con algunas dudas aún en el tercer arquero, un defensor extra y dos posibles variantes ofensivas.

Real Madrid se juega LaLiga ante Alavés y el futuro de Arbeloa también entra en juego

El Real Madrid enfrenta hoy al Alavés con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por LaLiga. El equipo blanco llega con 70 puntos, nueve menos que el Barcelona (79) cuando restan siete jornadas, por lo que cada partido empieza a tener carácter decisivo. Incluso existe el escenario de que el Barça pueda llegar al Clásico con el título prácticamente definido, o celebrarlo antes si mantiene la ventaja en la tabla. En ese contexto, el tramo final del campeonato también condiciona el futuro de Álvaro Arbeloa, cuya continuidad comienza a discutirse en los despachos del club, mientras Florentino Pérez analiza posibles alternativas para el banquillo de cara a la próxima temporada.

Wolverhampton, el primer descendido en las cinco grandes ligas europeas

La temporada europea empieza a dejar definiciones y Wolverhampton se convirtió en el primer descendido entre las cinco grandes ligas tras confirmar su caída a la Championship, la segunda división inglesa. El Tottenham lo sigue mas arriba marcado por la irregularidad y los malos resultados, y ni siquiera pudo sostener una ventaja reciente ante Brighton, partido que terminó empatado pese a un golazo de Xavi Simons que parecía encaminar la victoria. En la zona baja, el Burnley aparece ahora como el siguiente gran candidato a perder la categoría con apenas 20 puntos, mientras varios clubes luchan por evitar el descenso en el tramo final del campeonato.

Nueva novela del mercado: Barcelona comienza a negociar por Bastoni

El FC Barcelona empieza a mover fichas de cara al próximo mercado y el nombre que aparece ahora sobre la mesa es el del central italiano Alessandro Bastoni. Según informó Mundo Deportivo, el club catalán ya trabaja en las bases de una posible operación con el Inter de Milán, que podría incluir un contrato de cinco temporadas para el defensor. El técnico Hansi Flick considera que el italiano encaja en el perfil que busca para reforzar su defensa y el jugador vería con buenos ojos la posibilidad de jugar en el Camp Nou. El principal obstáculo, sin embargo, será el precio del traspaso, ya que el Inter estaría dispuesto a negociar pero solo ante una oferta importante.

El futuro del Cuti Romero en vilo: todo depende del destino del Tottenham

El futuro de Cristian “Cuti” Romero podría quedar condicionado por la situación deportiva del Tottenham. Si el club londinense termina descendiendo, todo indica que el central argentino buscaría salir hacia un equipo de primer nivel, especialmente porque la entidad debería reducir su masa salarial hasta un 50%, según distintos informes citados por Sky Sports. Desde el entorno del jugador también dejaron clara la postura del club: en declaraciones a Cadena 3, su padre explicó que Tottenham no lo dejará salir gratis y que la cifra de un posible traspaso oscilaría entre los 50 y los 70 millones de dólares, con un precio mayor si el destino es otro equipo de la Premier League.

Cuti Romero barrió a la dirigencia del Tottenham: pidió autocrítica a responsables
Cristian &ldquo;Cuti&rdquo; Romero, pieza clave del Tottenham en el tramo decisivo de la temporada, mientras el club se juega su futuro en la Premier League.

Cristian “Cuti” Romero, pieza clave del Tottenham en el tramo decisivo de la temporada, mientras el club se juega su futuro en la Premier League.

Live Blog Post

Economía: dólar firme, mercados atentos y salarios bajo presión

El frente económico arranca el día con varios focos abiertos. Mientras el dólar y el riesgo país siguen siendo dos referencias inevitables para el mercado argentino, Asia y Europa reaccionan a las señales que llegan desde Medio Oriente y al posible reinicio de contactos entre Estados Unidos e Irán. Al mismo tiempo, puertas adentro, la presión sobre los ingresos, la inflación que no termina de ceder y las dudas sobre la recuperación del crédito vuelven a poner bajo la lupa el rumbo del programa económico.

El dólar abre estable, pero con brechas que el mercado sigue de cerca

La jornada cambiaria comienza con el dólar oficial en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, mientras que el blue se mueve en $1.390 y $1.410. En paralelo, el MEP cotiza en $1.411,56, el CCL en $1.456,95, el mayorista en $1.377 y el dólar tarjeta se ubica en $1.820. La diferencia entre las distintas cotizaciones vuelve a mostrar que, aunque el mercado cambiario luce más ordenado que en otros momentos, la atención sigue puesta en la brecha y en la capacidad oficial para sostener la calma financiera.

Asia rebota y Europa abre en alza con el foco puesto en Irán y el petróleo

Los mercados internacionales arrancaron el día con una reacción positiva moderada tras la expectativa de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán. En Asia, el Nikkei subió 1,16%, el Kospi avanzó 2,10% y el Hang Seng ganó 0,46%, mientras que en China hubo un tono más débil, con bajas de 0,19% en Shanghái y de 0,68% en Shenzhen. En Europa, el Ibex 35 abrió con una suba de 0,31%, Fráncfort avanzó 0,4% y París y Londres mostraron movimientos más planos, en una rueda también marcada por la baja del petróleo, con el Brent en torno a los 95 dólares por barril.

El salario mínimo perdió 39% de poder de compra y el empleo formal no se recupera

La pérdida de ingresos sigue siendo uno de los datos más delicados del panorama económico argentino. Según un informe reciente del IIEP (Instituto Interdisciplinario de Economía Política), el salario mínimo, vital y móvil cayó 39% en términos reales entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, hasta ubicarse en $352.400, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. En ese mismo período, el empleo asalariado formal perdió más de 300.000 puestos, con retrocesos tanto en el sector público como en el privado. El deterioro del ingreso mínimo y la destrucción de empleo refuerzan la idea de que la mejora macroeconómica todavía no logra trasladarse al bolsillo de una parte importante de los trabajadores.

La inflación encuentra un nuevo piso y complica la estrategia oficial

El dato de 3,4% de inflación en marzo dejó una señal incómoda para el Gobierno, pero lo que más preocupa a las consultoras es que incluso al descontar componentes más volátiles, como carne, combustibles o tarifas, la dinámica de precios sigue mostrando resistencia a la baja. Distintas estimaciones privadas ubican la inflación subyacente depurada en una franja de entre 2,5% y 2,8% mensual, mientras que la inflación núcleo oficial trepó a 3,2%. El mercado empieza a asumir que, más allá de un alivio puntual en abril, el problema no es solo el nivel actual del IPC, sino la posibilidad de que haya encontrado un piso más alto del esperado.

Dujovne calcula una inflación de hasta 29% y enfría las proyecciones oficiales

El exministro de Economía Nicolás Dujovne advirtió que la inflación de 2026 podría cerrar en una franja de entre 28% y 29%, muy por encima del 10,1% previsto por el Gobierno en el Presupuesto. A su juicio, la desaceleración del IPC será más lenta de lo que proyecta la Casa Rosada, en un contexto en el que los salarios reales siguen bajos y el proceso de estabilización todavía convive con fuertes tensiones. Su pronóstico vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para los próximos meses: si el actual esquema económico alcanzará para perforar la barrera del 2% mensual o si la inflación quedará amesetada en un nivel más difícil de quebrar.

Live Blog Post

Mundo: Apple cambia de era, negociaciones de Vance con Irán y presión europea sobre Israel

La agenda internacional del día combina cambios de peso en el mundo corporativo, nuevas señales de tensión geopolítica y movimientos políticos en Europa y Estados Unidos. Desde la salida de Tim Cook de Apple hasta las negociaciones entre Washington y Teherán, el escenario global vuelve a mostrar varios focos de atención al mismo tiempo.

Tim Cook deja Apple y John Ternus será su sucesor

Apple confirmó que Tim Cook dejará el cargo de consejero delegado el 1 de septiembre de 2026, después de 15 años al frente de la compañía. Su reemplazante será John Ternus, actual responsable de ingeniería de hardware, en una transición que marca el cierre de una etapa decisiva para la empresa. Bajo el mando de Cook, Apple pasó de una capitalización cercana a los 350.000 millones de dólares a rozar los 4 billones, consolidando un modelo menos dependiente del hardware y más apoyado en los servicios. El cambio llega, además, en un momento de presión regulatoria y con la inteligencia artificial como uno de los grandes desafíos de la firma.

Tim Cook, CEO de Apple.
Tim Cook, el CEO que lideró Apple durante más de una década y ahora deja paso a una nueva etapa en la compañía de Cupertino.

Tim Cook, el CEO que lideró Apple durante más de una década y ahora deja paso a una nueva etapa en la compañía de Cupertino.

Identifican al tirador del ataque en Teotihuacán

Las autoridades del Estado de México identificaron como Julio César N, de 27 años, al autor del ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los episodios más impactantes de los últimos días en el país. El agresor, señalado por algunos medios como simpatizante de discursos extremistas y referencias ligadas a la matanza de Columbine, dejó un saldo de varias personas heridas y al menos una víctima mortal extranjera. El caso abrió un nuevo debate en México sobre la circulación de discursos de odio, la violencia performativa y la influencia de comunidades radicalizadas en internet.

Renuncia la secretaria de Trabajo de Estados Unidos por abuso y crece la presión sobre Trump

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, dejó su cargo en medio de acusaciones de abuso de poder y de una investigación interna por presuntas conductas indebidas. Su salida se convierte en la tercera baja ministerial de peso en menos de dos meses dentro de la administración de Donald Trump, en un contexto en el que la Casa Blanca ya venía evaluando una reorganización más amplia del gabinete. La renuncia agrega presión política sobre el entorno presidencial en un momento de caída en la popularidad del mandatario y de creciente desgaste interno.

Estados Unidos insiste con retomar el diálogo con Irán y Vance viaja a Pakistán

La crisis entre Estados Unidos, Israel e Irán suma un nuevo capítulo con el intento de reactivar las conversaciones de paz en Pakistán, donde este martes viajará una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J. D. Vance. Aunque desde Teherán advirtieron que están “preparados para responder decisivamente” si Washington rompe el alto el fuego, en las últimas horas crecieron las señales de que las negociaciones podrían llegar a buen puerto. El diálogo se produce en medio de fuertes acusaciones cruzadas y con el control del estrecho de Ormuz todavía como uno de los grandes puntos de tensión. La tregua de 2 semanas anunciada por Donald Trump el 7 de abril está a horas de vencer: expira el miércoles a las 20:00 hora del este de Estados Unidos.

España vuelve a exigir en la UE una ruptura con Israel, pero no logra apoyo pleno

El Gobierno de Pedro Sánchez llevará nuevamente a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea su reclamo para endurecer la posición comunitaria frente a Israel, incluida la posibilidad de suspender total o parcialmente el acuerdo de asociación con Tel Aviv. La iniciativa, impulsada por el canciller José Manuel Albares, vuelve a poner a España en la vanguardia del bloque crítico con la ofensiva israelí, aunque por ahora sigue sin reunir el respaldo suficiente entre los grandes países europeos. El debate gana peso en un momento en el que Bruselas evalúa medidas intermedias, como sanciones o una congelación parcial del vínculo comercial.

---------------------------------

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES