Orden no es Ajuste: Ni costos de provincias ni subsidios raros

En un Estado federal, Nación no asume costos de Provincias ni Municipios, con la excepción de emergencias, o sea por un tiempo definido. Y los subsidios no pueden resultar eternos, debe saberse quién los paga y tener un fundamento de equidad. Por ejemplo, subsidios a los habitantes del GBA, priorizándolos respecto de los otros usuarios / consumidores de la República, no tiene goyete. Asumir costos de provincias y municipios tampoco es una medida permanente porque es una agresión al concepto de federalismo, que se encuentra en el origen de la Argentina. A esto se le llama Orden Fiscal. Imposible de realizar durante una campaña electoral pero imprescindible para reorganizar la República.