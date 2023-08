Tras Lali, Darío Barassi y Pampita se suman contra Milei

image.png Tras Lali, Pampita se suma públicamente contra Javier Milei.

Lo que llamó la atención fue que a pesar de asegurar que " de política no sabe nada y que quiere mantenerse al margen", la modelo no sólo se metió de lleno en lo que fueron las PASO sino que tomó el rol de conductora, dejando pintado a Ángel de Brito, y realizó un ping pong de preguntas a Jorge Lanata (quien estaba en directo en el programa).

Carolina Ardohain sostuvo: "Hay cos as que dice Milei que a mi me preocupan". " Quiero aprovechar a preguntarle y sabe del tema (a Lanata)", disparó.

"Una es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. En otros países hay tiroteos en colegios, cines, teatros, no sé si ese es el país que yo quiero para mis hijos y mi familia a futuro, es una de las cosas que más me preocupan de Milei", apuntó.

A lo que Lanata le respondió: "En la política, a medida que vos te acercas al poder te vas moderando más. Milei dice todo esto en campaña, hay que ver si va a hacer todo esto cuando gane".

" Entonces tu teoría es que no va a cumplir lo que promete", deslizó picante Pampita. "Igual si cumple alguna de esas cosas también es peligroso", afirmó.

" No es tan fácil desmantelar un Estado de la manera en la que el lo piensa", interrumpió y se sumó Marcela Feudale.

Además, luego continuó: " Dicen algunas malas lenguas que Massa lo ayudó en su campaña a Milei vos sabes si eso es así". Lo cierto es que Carolina Ardohain fue afilada y ¿coachada por su marido? con preguntas puntuales a Lanata buscando fulminar a Milei.

Recordemos que hasta antes de que Roberto García Moritán se adentrara en el mundo de la política y fuera elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires, la modelo elegía mantenerse fuera de los debates políticos sobre el país. Cuando le consultaron sobre el aborto, no quiso hacer referencia a su opinión. Hasta ahora, que comenzó a rondar programas y entrometerse en la política.

Otro de los que se sumó a la batalla cultural fue el famoso cantante de rap, Trueno. "Tus derechos son lo único que tenés, no te regales", disparó a través de su cuenta de Twitter donde el joven de 21 años tiene casi 2 millones de seguidores y 7M en Instragram.

Al igual que el músico de 29 años, Catriel, otro de los artistas influencers más reconocidos entre los jóvenes, con medio millón de seguidores en Instagram. El cantante les dejó un mensaje contundente a sus fieles, metiéndose de lleno en la política anti-Milei:

"Escucha esto, cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis, era público, sino yo no podría haber ido al colegio porque no tenía las herramientas ni la guita para garpar la educación". Y advirtió: "Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada yo estaría muerto porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos".

"Es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar. Ojo. Porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas porque eso son derechos. Así que cuando necesites ya va a ser muy tarde", disparó tajante.

