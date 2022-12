Patearon a Dwayne Johnson de Black Adam 2: Cambios en Warner

image.png El futuro de Black Adam 2 es muy... triste.

UN FUTURO INCIERTO, SIN LA ROCA

Algo es seguro: DC de Warner es todo lo contrario a Marvel de Disney, si bien también utiliza superhéroes, lo cierto es que tiene un planteo distinto y más experimental. Sin embargo, los resultados en taquilla no fueron los esperados. Desde entonces, Warner contrató a James Gunn y Peter Safran para reorganizar todo desde cero. En este sentido, Dwayne Johnson se convirtió en uno de los primeros en quedar fuera de la nueva estrategia. Y este no fue un buen golpe para La Roca. El actor llevaba dos décadas intentando que Black Adam llegará al cine. Fue una de sus apuestas creativas más grandes. Aun así, no alcanzó e informó de todos los cambios que vienen: