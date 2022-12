Adios Warner hola Amazon: El nuevo trabajo de Henry Cavill

Asociarnos con Natalie Viscuso en Vertigo ha sido una bendición más allá de las palabras, sin ella quizás no hubiéramos encontrado el hogar perfecto en Amazon. Y tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al alcance masivo de Warhammer. Para todos los fanáticos de Warhammer, prometo respetar esta IP que amamos. Prometo traerte algo familiar. Y me esfuerzo por traerles algo fantástico que, hasta el momento, no se ha visto. Asociarnos con Natalie Viscuso en Vertigo ha sido una bendición más allá de las palabras, sin ella quizás no hubiéramos encontrado el hogar perfecto en Amazon. Y tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al alcance masivo de Warhammer. Para todos los fanáticos de Warhammer, prometo respetar esta IP que amamos. Prometo traerte algo familiar. Y me esfuerzo por traerles algo fantástico que, hasta el momento, no se ha visto.

Henry Cavill y Warhammer 40k en Amazon: Un amor nerd con historia

El pasión de Cavill hacia Warhammer es algo que lo acompañó desde su más tierna juventud, pero que salió a relucir con la entrada de la cuarentena, cuando el actor posteó que una de sus grandes aficiones (además de construir computadoras o jugar video juegos) es pintar figurines de este juego de miniaturas de estrategia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Henry Cavill (@henrycavill)

Posteriormente, con la flexibilización del aislamiento, Cavill volvió a mencionar sobre este hobby en una entrevista con Graham Norton, el conductor de talkshow británico, donde no tuvo reparos en detallar cómo realizaba este pasatiempo (entre muchos otros):

FULL Graham Norton Show 3/12/2021 Tom Holland, Zendaya, Henry Cavill, Gugu Mbatha-Raw, Little Mix

