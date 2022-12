Henry Cavill le dice adiós a Superman ¿Pero y James Bond?

image.png Henry Cavill sería un James Bond muy novedoso.

¿Será Henry Cavill un nuevo James Bond?

Luego del estreno de No Time To Die no quedó para nada claro quién seguirá con el legado del espia británico. Aunque se barajaron varios nombres: Idris Elba, Tom Hardy, Tom Hiddleston, Richard Madden y hasta Tom Holland. Por supuesto que Cavill no quedó fuera de la baraja. No obstante, vale decir que el actor reveló que estuvo a nada de interpretar a Bond, James Bond. Esto fue en Casino Royale en el 2006. Aunque al final el papel quedó en manos del talentosísimo Daniel Craig.