"No podemos aceptar el aguinaldo miserable que se anunció para el sector, es un derecho que conquistamos hace tiempo y nuestras familias también merecen terminar el año con un piso de dignidad. Exigimos que recapaciten y aumenten lo que llaman 'bono', que es un reconocimiento al trabajo que hacemos", agrega el texto.

Además, la UTEP destaca que vienen reclamando "las herramientas necesarias para fortalecer nuestro trabajo en las diferentes ramas de la economía popular y que cumplan con la entrega de alimentos para los espacios sociocomunitarios que sostenemos en los miles de barrios populares de todo el país".

"Este plan de lucha es una reacción a las medidas de ajuste que se están tomando en detrimento del sector de la economía popular, pero también el martes 20 de diciembre, en una fecha histórica, movilizaremos a supermercados y grandes alimenticias para marcar el camino contra la especulación y a favor de la redistribución justa", anunciaron.

"Exigimos lo básico, un piso de derechos en un fin de año duro, sobre todo para las y los que menos tienen. Si hay crecimiento que llegue a los y las últimas de la fila como prometieron y no se la llevan unos pocos vivos mientras ajustan a los y las de abajo", finaliza el comunicado.

https://twitter.com/UTEPoficial/status/1603412044782477312 Mañana los y las trabajadoras de la economía popular nos movilizamos a los ministerios de Desarrollo Social y Economía, para exigir que no ajusten con los y las de abajo en un contexto crítico y que se cumplan nuestros derechos.



COMPLETO: https://t.co/J9Fpk7nQTi pic.twitter.com/fpKPx5fdrq — UTEP (@UTEPoficial) December 15, 2022

"Este bono no es cristiano ni peronista"

"Para los trabajadores organizados de la economía popular este bono para Navidad y Reyes no es cristiano, ni peronista. Un gobierno que sea cristiano y peronista pone recursos importantes porque son dos fiestas populares muy importante para nuestra patria que se celebra en todos lados. Lo que se está dando es una miseria", declaró Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la UTEP en una entrevista con Infobae.

Consultado acerca de qué representa la ‘Navidad de los pobres’ que amenazan con realizar la noche del 24 de diciembre, dijo que "son acciones de visibilización de los sectores más empobrecidos que generaron los proyectos de globalización neoliberal que se llevaron adelante en la década de los ‘90 frente a las instituciones que avasallaban los derechos. En el caso actual el compañero Sergio Sánchez lo viene desarrollando por lo general frente al Congreso Nacional, en la noche del 24, con las ollas populares que se hacen en la UTEP para los sin techos que viven en Capital. Ahora queremos toda la UTEP dos o un día antes de la Noche Buena hacer en forma de protesta contra quienes avasallan nuestros derechos. Este reclamo tiene un sentido además en el compartir el pan con quienes más sufren".

Luego le preguntaron si Alberto Fernández lo "decepcionó": "no me manejo con esos conceptos, no evalúo así de decepción. Pero sí veo que es el único Presidente que habla de la economía popular, que nos escucha y que muchas veces quiere avanzar pero lo bloquean desde otros sectores".

Tampoco quiso criticar a la ministra Victoria Tolosa Paz: "no se puede evaluar porque no llega al mes y medio en el cargo. Si llegó a un ministerio con una serie de problemas que venían de hace tiempo. Ella tiene voluntad de dialogo, eso es importante para resolver problemas, pero la situación no está exenta de continuar los conflictos".

