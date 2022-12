Superman ya no será Superman: Que pasó con Henry Cavill

Superman 2: La palabra de Henry Cavill

El actor confirmó que no volverá a ser Superman en un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Henry Cavill (@henrycavill)

“ Es una noticia triste para todos. Después de todo, no regresaré como Superman". Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de la contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, escribió Cavill, tras el inesperado anuncio.

Aunque luego trató de llevar calma a los fanáticos. "Sin embargo, acabamos de tener una gran reunión con Henry, de quien somos grandes admiradores, y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para volver a trabajar juntos en el futuro ”. Por lo que no se descarta que participe de otro proyecto de la productora.

