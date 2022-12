Qatar: La cábala de Antonela Roccuzzo y los hijos de Messi

Si hay algo que caracteriza a los argentinos, es el ser cabuleros. En pleno Mundial, no faltan las cábalas antes de cada partido que disputa el seleccionado argentino y la esposa del 10 de la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo junto con sus tres hijos, no son la excepción: la familia estuvo presente en todos los partidos del Mundial Qatar 2022 alentando a Messi y al equipo con una particular cábala.