¿Cómo resucitar a James Bond, 007?

Idea N°2

Charlotte Philby, autora de thrillers tales como 'The Second Woman' y 'Edith and Kim', que se estrenarán en la pantalla en marzo 2022, cree que la muerte de Bond es "la oportunidad más brillante de cambiar el molde de Bond, rehaciendo algunos de los tropos más anticuados mientras conserva lo mejor de la franquicia".

¿Puede ser más específica, Charlotte? "Si fuera por mí, haría de la hija el nuevo personaje principal de la próxima entrega de Bond (¿interpretada por Florence Pugh?). Tiene la estructura genética ideal, con una dosis saludable de trauma infantil, para tomar el manto de su padre y la búsqueda para vengar su muerte".

En términos de tono, me gustaría una mezcla embriagadora, tal vez comenzando con ella a los 20 años, estudiando Psicología en Cambridge y recibiendo un mensaje que sea un 'llamado a las armas'. Aprovechando el alcance de la tradición familiar, el amor joven y las revelaciones de la historia secreta de Bond hasta ahora, donde la acción, los destinos lejanos y la sensualidad de Bond se conserve cuidadosamente, los estereotipos se vuelven al revés, haciendo de la película algo fresco, nuevo, escalofriante y ridículamente entretenido y, lo que es más importante, totalmente reconocible.

El personaje ficticio James Bond, del escritor Ian Fleming trabajó y trabaja para el MI6, y los edificios usados en sus películas tenían las mismas características que el edificio real de dicha agencia. Daniel Craig dijo adiós a James Bond pero ¿cómo sigue la franquicia?

Idea N°3

Manda Scott, autor nominado al premio Edgar por 'A Treachery of Spies' ve el desenlace de 'No Time To Die' como una ruptura muy deliberada con el pasado.

"Bond no se rompió accidentalmente en un millón de pedazos pequeños. Es el final de una era y tenemos que mostrar su final de manera inequívoca para que no haya vuelta atrás".

“Pero el viejo orden colonial jerárquico, patriarcal y espantoso del que Bond siempre fue la figura decorativa puede dar un paso atrás ahora, lo cual es glorioso para la vieja guardia, sabiendo cuándo es el momento de soltar las riendas del poder y hacerlo con estilo, por el que siempre él fue bastante conocido. Puede ceder el paso, amablemente, a una generación más joven que sabe que las viejas reglas no se aplican."

"Así que ahora 007 es parte de la insurgencia juvenil: será joven, quizás mestizo, definitivamente con fluidez de género y se enfocará en las cosas que más importan: la emergencia climática y ecológica y cómo salir del caos que se avecina. Tendrá un futuro del que estará feliz, incluso orgulloso, de dejar hijos. Puede optar por incrustarse profundamente en las viejas estructuras de su padre, para derribarlas mejor en el tiempo que necesitemos pero, haga lo que haga, tendrá el carisma y la confianza en sí mismo de su herencia, y la inspiración salvaje y hermosa de la juventud. Éste será un nuevo vínculo, completamente diferente y absolutamente convincente."

“También, sospecho, será un viaje bastante duro porque no todo el antiguo Orden cederá con tanta gracia: los que contraataquen lo harán con todo el peso de su considerable armamento. Aquellos que luchan por el cambio no saldrán ilesos. Pero cada viaje heroico tiene sus desafíos: hasta el viejo Bond lo sabía."

JAMES BOND.jpg Todos ellos fueron James Bond.

Idea N°4

"Podrías hacer una historia desde el inicio, con Bond saliendo de la Royal Navy como 'Comandante' y postulando para unirse al MI6”, sugirió Charles Cumming, autor de los thrillers de espías más vendidos, tales como 'The Moroccan Girl' y 'The Man Between'. "O podría ser un joven espía en formación que se convierte en un Doble-O y toma el nombre de 'James Bond' como un alias permanente".

Pero Cumming luego dice que “todo eso puede llevar mucho tiempo de pantalla innecesario. Los productores también podrían no hacer referencia a lo que sucedió al final de 'No Time To Die' y presentar un nuevo James Bond a una nueva generación. Al público no le importará cómo o por qué 007 ha regresado a sus vidas siempre que el guión sea entretenido y Barbara Broccoli haya elegido al actor adecuado para interpretarlo. Bond es como Hamlet o Sherlock Holmes. Él es eterno".