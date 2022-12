“Los dos arrastran una carga de negatividad que hace que cualquier acuerdo básico sea absolutamente imposible”, concluyó al respecto.

El fortalecimiento de Mauricio Macri

Sobre las posibilidades de Mauricio Macri para 2023, Asís insistió en el “efecto arrastre de la doctora”, pero también habló de un “error” por parte del expresidente que lo obligaría a renunciar a participar en los comicios del año que viene.

“Macri quería presentarse a sí mismo como un suplente, un contendiente a la presidencia vacante del año próximo. Pero con su acción, con esa manera de ser candidato sin serlo, de hablar con un perfil altísimo y dar consejos sobre la humanidad, terminó por fortalecerse. Hizo lo contrario ”, estimó el escritor y periodista.

Larreta y Bullrich

“Con todo eso, (Macri) también produjo que se debilitaran aún más los exponentes de su propio movimiento. Y ahora tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta se disponen a enfrentarlo. A estos tipos ya nos los paras más. Y si Macri quiere ser presidente, Bullrich va a ser un problema”, acotó Jorge Asís sobre la figura del jefe de gobierno porteño.

E indicó que tiene una gran ventaja por sobre los demás candidatos a la presidencia: “Tiene una ventaja que no sabe explotar, que es el no conflicto. Es muy importante representar el no conflicto en una sociedad que tiene estado de alerta constante”.

“El no conflicto significa posibilidad de acuerdo”, añadió y puntualizó que Rodríguez Larreta busca obtener “un consenso ciudadano del 90%” para tomar decisiones.

“Se le puede reír Javier Milei y otros halcones pero si no tenés el 75% del consenso, no podes gobernar. Asó que lo veo como una alternativa a seguir a Larreta”, concluyó.

Otras lecturas de Urgente24:

Jorge Asís y un Macri 'arrastrado' al renunciamiento por CFK

El 1-2 de la Corte a los K: ¿Nocaut en la Magistratura?

¿Axel Kicillof es aliado o enemigo de Sergio Massa?

Semana 360: Sin CFK, el peronismo viaja más liviano