Cortocircuito K: Medios militantes critican a la Selección

Yo no sé qué autoridad tienen los jugadores de fútbol. Insisto, sé que esto es disruptivo en este momento porque son intocables. Incluido Messi, eh (...) Yo no sé si Messi, el Papu Gómez o Rodrigo De Paul tienen autoridad como para definir una cuestión de esta enorme sensibilidad de algo que sorprendió a todos el nivel de movilización popular a partir de la alegría del festejo. Creo que ahí se están cediendo responsabilidades