John Wick en el espacio: Keanu Reeves cerca de Star Wars

Un elenco diverso

Además de Keanu Reeves, el elenco de The Acolyte contaría con otras figuras destacadas del cine y la televisión. Entre ellas se encuentran Jodie Turner-Smith, la estrella de Queen & Slim; Lee Jung-jae, uno de los protagonistas del éxito coreano Squid Game; y Dafne Keen, la joven actriz que encarnó a Lyra en His Dark Materials.

image.png Ella también fue X-23 en la película Logan de James Mangold.

La serie está creada por Leslye Headland, una guionista y directora conocida por su trabajo en Russian Doll, una comedia dramática de Netflix que recibió elogios de la crítica y el público. Headland también será la showrunner y productora ejecutiva del proyecto, junto con Jason McGatlin y Samantha Nisenboim.

The Acolyte aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero se espera que llegue a la plataforma de streaming Disney Plus en algún momento del 2024.

Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de otras series derivadas de Star Wars, como The Mandalorian, The Bad Batch y The Book of Boba Fett.

