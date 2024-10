Pamela David no se muerde la lengua al hablar sobre Pampita y Moritán: "La mentira, no más"

"Ese dolor ella no lo quería volver a vivir y merecía respeto. Porque son contratos. Ya son grandes, el engaño no más. Tenés que ser más responsable. Tenés una responsabilidad emocional. No podés andar lastimando y no tener un vuelto", sentenció la célebre presentadora. "Ese dolor ella no lo quería volver a vivir y merecía respeto. Porque son contratos. Ya son grandes, el engaño no más. Tenés que ser más responsable. Tenés una responsabilidad emocional. No podés andar lastimando y no tener un vuelto", sentenció la célebre presentadora.

image.png

Qué dijo Pampita sobre el tema

Luego de la escandalosa separación de Roberto García Moritán, Pampita al parecer encontró un nuevo amor de la mano de Martín Pepa. Desde LAM entrevistaron a la modelo quien no descartó volver a enamorarse.

“Voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a ir a juntarme con amigos. Como que es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos”, explicó cuando le preguntaron por la foto en la que aparece junto al polista en el Teatro Colón.

Y siguió: “Me parece que es una época que uno puede salir. Me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar. Quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que lo pase bien y no tengo por qué no hacerlo”.

Ante la pregunta sobre si tiene ganas de volver a enamorarse señaló: “Yo tengo ganas de estar así cómo estoy hoy. Enfocada en mi familia y mi trabajo. Y que me vengan cosas lindas a la vida, todo lo que me haga bien no voy a tener prejuicios lo voy a disfrutar”.

---------------------------------

Más contenido en Urgente 24

El Cantando 2024 se queda otra vez sin conductora: Quién asume el reemplazo

BBVA sorprende a sus usuarios con cambios en noviembre: Qué dijo la institución

La nueva estafa que está dejando a miles sin ahorros

Inteligencia Artificial: El nuevo aliado de la industria metalúrgica