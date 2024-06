Steve Carell se burló del fracaso publicitario de 'La Roca' Dwayne Johnson

Pero lo más picante llegó en la leyenda: "La jerarquía de poder en el universo de Illumination está a punto de cambiar". ¿Una indirecta para la reciente película de Dwayne Johnson, Black Adam? ¡Qué manera de vengarse de DC por querer imitar tanto a Marvel! Vale recordar que esa película marcó el final de una era para DC.

Embed - Despicable Me 4 - Enter the Megaverse

En esta cuarta entrega, Gru (Steve Carrell) y Lucy (Kristen Wiig) reciben a un nuevo integrante, Gru Jr., que planea atormentarlos. Deberán huir de un nuevo enemigo, Maxime Le Mal (Will Ferrell) y su novia Valentina (Sofía Vergara). Voces nuevas como Joey King, Stephen Colbert y Chloe Fineman se suman al elenco.

El guion estuvo a cargo de Mike White (The White Lotus) y la dirección la comparten Chris Renaud (The Secret Life of Pets 2) y el debutante Patrick Delage.

¡No te pierdas este dardo envenenado de los Minions contra DC y Marvel cuando Mi Villano Favorito 4 llegue a los cines!

