Steve Carell por fin volverá a una serie de comedia, y en Netflix

Prepárense, porque un dúo estelar se une para revivir un clásico del cine. Steve Carell, el icónico actor nominado en innumerables ocasiones por su trabajo en The Office y The Morning Show, se asocia con la talentosa Tina Fey, ganadora del Emmy y maestra de la pluma. Juntos, prometen hacernos reír a carcajadas en The Four Seasons, la próxima comedia de Netflix.