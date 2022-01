Netflix sospecha que Steve Carrell puede hacerlo mejor

Steve Carell en el rol del general Mark R. Naird, 1er. Jefe de Operaciones Espaciales de la Fuerza Espacial del Ejército estadounidense, no ha logrado en Netflix el éxito de Mitch Kessler, el co-conductor despedido de 'The Morning Show' que va por Apple TV, inspirada en el libro de Brian Stelter, 'Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV' (Lo máximo de la mañana: Dentro del despiadado mundo de Morning TV). ¿Es una falla de Steve Carell o es su socio, Gregory Martin Daniels? Todo un dilema porque Daniels es un veterano de 'Saturday Night Live' y de 'Los Simpson', y adaptó 'The Office' para la TV estadounidense, además de co-crear 'Parks and Recreation' y 'King of the Hill'.