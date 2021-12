Explota Twitter: Wanda Nara y Netflix se asocian

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCXtkcEFghiF%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAArSyhHAFzV2ieZBIZC4ZByuYHHFUrTDvEYdu1FPI5K0Yot3SWH4nDFCBcp7eD99aUgDcBuI1JJdCe1xSvYSAul6AkwZC3jWGFUxZCS4sxikEQZAP0qyfcjmsKe1HZB84B4osUV6PMSmRfmvPs9wVQsyAlUquEZBbV7TSOS8EZBepVhNdJhLXZCz8ZD View this post on Instagram A post shared by Che Netflix (@chenetflix)

"¿Acá es el casting? ¿Están buscando una argentina para hacer de Emily en París? Es obvio que soy yo. O sea, no hay otra. Soy yo. Es más, me sé un montón de palabras: bonjour, ça va, coucou, au revoi, oh la la, y nada más. Pero no importa, eso es lo de menos", bromea la empresaria en el spot que se titula: Wanda en París, a lo que agrega: "Los quiero llevar a recorrer París, y que después vengan a casa a tomar mates y después me cuentan. Nos vemos en unos días".