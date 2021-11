¿Cuánto cobró Wanda Nara por la entrevista con Susana?

“Para mí un mensaje es gravísimo, eso no me cambia. Después si pasó o no pasó lo que podría haber pasado, eso queda en cada uno. Yo confío en Mauro ciegamente. Si no fuera así, no podría seguir con él”, comentó Wanda durante el tema tan controversial, a lo que agregó: “Creo en el perdón. Lo importante es el amor, tuvimos la oportunidad de volver a elegirnos”.