Susana Giménez celebra la separación de Wanda Nara

Ella estaba en un hotel (la China Suárez) y le pidió la camiseta rosa del PSG. La volvieron loca con toda esta data. Hay tres botineras, que no voy a decir los nombres. Uno ya fue mencionado. Su mujer ya estaría sola en Puerto Madero, cerró su Instagram, pero no blanqueó la separación. Son todos jugadores de la Selección. Estas botineras se comunicaron con Wanda y le mandaron videitos de la China Suárez practicando la autosatisfacción

Además, la panelista contó que una de las botineras comparte agencia con la China Suárez. Cabe mencionar, que la única esposa de un futbolista que comparte agencia con La China es Chechu Bonelli, casada con Darío Cvitanich.

A la China Suarez se la había vinculado también con Rodrigo De Paul, nexo que había desmentido el futbolista en medio del estallido de infidelidades.

Sin embargo, quedan dudas sobre quiénes serían estos futbolistas implicados.

La única certeza hoy en día, es que Wanda viajó sola a Milán, y se encuentra separada de su marido. Se esperan confirmaciones sobre el resto de los implicados.

Sin dudas, la agradecida de todo esto es Susana Giménez, quien le hará una entrevista para Telefe.