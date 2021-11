El rating y Wanda Nara: La misma historia de siempre

“Atrevida, no sabes todo lo que le dije, ella me reclamaba la data de ayer de Maite (Peñoñori), del novio español, y me quería explicar que el chico nuevo no estaba de novio, y que estaba solo, porque ella tiene la fama de roba novios”, comentaba la mujer del ex futbolista de boca elevando la discusión de la temática.