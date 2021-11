Explotan las redes: Wanda Nara acusada de plagio

Además, la dueña aclaró que no solo es el mismo color, sino que el diseño es algo que vienen trabajando hace ya dos años, en donde la bikini habría salido con colores distintos, es por eso que acusan de plagio a Nara.

Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno...Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales

image.png las pruebas de Luciana Danduono en sus historias.

“Acá saque captura de una ficha técnica que encontré de la primera vez que la hicimos”, concluye en las historias de Instagram Danduono.

Por el otro lado, Wanda Swim recién lanza sus primeras prendas a través de las historias de la empresaria del fútbol, es por esto que su pagina no tiene imágenes todavía.

Se esperan devoluciones de la modelo por sus historias, que en lo que va de la polémica, no ha respondido ningún mensaje al respecto.