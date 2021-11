Susana Giménez, Wanda Nara y los tilingos por Viacom CBS

Wandagate

Poco después de la medianoche del 17/06/1972 (Susana Giménez ya tenía 28 años, Wanda Nara nació 14 años después, el 9 de diciembre de 1986), Frank Wills, un guardia de seguridad del Complejo Watergate, notó que una cinta cubría las cerraduras de algunas de las puertas del complejo que conducía desde el garaje subterráneo a varias oficinas. Él quitó la cinta pero cuando volvió 1 hora más tarde, descubrió que alguien había vuelto a poner cinta en las cerraduras. Wills llamó a la policía. Fueron arrestados 5 hombres descubiertos en la oficina del Comité Nacional del Partido Demócrata dentro del Complejo Watergate.

richard nixon.jpg Watergate o Puerta del Agua es el complejo de viviendas, oficinas, hotel y centro comercial a orillas del río Potomac. Un espionaje al Partido Demócrata en ese lugar derribó al entonces presidente Richard Nixon.

El 19/06/1972, la prensa informó que uno de los ladrones de Watergate era asistente de seguridad del Partido Republicano. Había explotado el 'caso Watergate': conspiración para ganar las elecciones espiando al adversario.

Cuando empezó la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara, le dijo: “Ahora, empieza el Wanda Gate”.

“¿Es como el caso Wanda, no?”, preguntó Nara.

Susana Giménez le explicó:

Claro, el caso de Wanda. En realidad no sé, porque 'gate' quiere decir otra cosa, puerta. Pero, bueno, hay un caso importante, el 'Harrygate', el 'Megangate'… En este caso, el Wandagate. Claro, el caso de Wanda. En realidad no sé, porque 'gate' quiere decir otra cosa, puerta. Pero, bueno, hay un caso importante, el 'Harrygate', el 'Megangate'… En este caso, el Wandagate.

La historia

El 'caso Watergate' fue un gran escándalo político en Estados Unidos desde 1972

por el robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate, en Washington D. C., donde estaba la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y

el posterior intento del entonces presidente Richard Nixon de encubrir a los responsables. Nixon terminó renunciando por esta conspiración.

Hay un libro prepandemia de Joseph Rodota, titulado 'The Watergate: Inside America's Most Infamous Address' (El Watergate, el domicilio más infame de América por dentro). El texto cuenta que el 25 de octubre de 1965 ocurrió la primera apertura, parcial, del complejo Watergate, con 1.500 invitados.

El Hotel Watergate y el edificio de oficinas contiguo abrieron al público en abril de 1967. En total, 6 edificios -3 residenciales, 2 de oficinas, 1 hotel y 1 zona comercial-, a orillas del río Potomac.

WatergateFromAir.jpg Junto al río Potomac, el complejo de 6 inmuebles Watergate.

El 'caso Watergate' convirtió al diario regional The Washington Post en un matutino de importancia nacional y hasta global, tal como lo era ya el The New York Times.

Y a 2 de sus periodistas, Carl Bernstein y Bob Woodward, en el paradigma del periodismo de investigación.

A Hollywood le encantó el tema y lo abordó de diversas maneras en no menos de 10 largometrajes:

'Todos los hombres del Presidente', Dustin Hoffman y Robert Redford. 'Nixon', con Anthony Hopkins. “Nixon vs. Frost', dirigida por Ron Howard. 'El Mayordomo', con Forrest Whitaker y Oprah Winfrey. 'Forrest Gump', con Tom Hanks. “Elvis y Nixon', con Kevin Spacey. 'J Edgar', con Leonardo Di Caprio. 'Gaslit', con Julia Roberts y Sean Penn. “Watergate', un documental. 'El Informante', con Liam Neeson.

Muy probablemente no es la temática cinematográfica que frecuentan Susana Giménez y Wanda Nara.

Todos_los_hombres_del_presidente.jpg Todos los hombres del Presidente (All the President's Men), dirigida por Alan Pakula, con Robert Redford y Dustin Hoffman, año 1976. Susana Giménez tenía 32 años.

forrest gump.jpg Forrest Gump se encuentra en el Hotel Watergate, que le había recomendado Richard Nixon, y llama a seguridad porque la luz de linternas, que viene del edificio de enfrente, no le deja dormir. El guardia de seguridad afirma ser Frank Willis, nombre real del guardia que llamó a la policía y destapó así el caso Watergate. 'Forest Gump' es de 1994. Susana Giménez tenía 50 años.