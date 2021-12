Ni Steven Spielberg rescata Amor sin Barreras en la taquilla

amor sin brreras.jpg 'Amor sin Barreras' 20211 by Steven Spielberg.

Y esto no es lo más irónico de todo, sino que la película, cuyo presupuesto de producción fue de unos US$ 100 millones, que marca el regreso de Rita Moreno a la pantalla grande y que además es el 1er. musical dirigido por Spielberg, recaudó solamente US$ 10,5 millones en Estados Unidos y Canadá.