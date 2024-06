Fans de Marvel celebran que Taylor Swift no estará en Deadpool 3

image.png Este es el póster que jugaba con las pulseritas usadas por las swifties.

No ayudaban a disipar las sospechas los estrechos vínculos entre Swift y el equipo de la película. La cantante es amiga de larga data de Ryan Reynolds y Blake Lively. Incluso el director Shawn Levy protagonizó su videoclip "All Too Well". Por eso, su presencia en el proyecto no parecía descabellada para algunos.

Acá el video donde Ryan Reynolds hace un cameo:

Embed - Taylor Swift - You Need To Calm Down

Sin embargo, las esperanzas de ver a Taylor en la mega producción se disiparon con la confirmación de Entertainment Weekly. Por ahora, los fanáticos deberán conformarse con ver a Wolverine y Deadpool en soledad.

¿Volverán a especular en el futuro? En Marvel, nunca se sabe.

