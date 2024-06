Google expuesto: La verdad detrás de su motor de búsqueda

De acuerdo a lo expresado por Rand Fishkin, líder de SparkToro y especialista destacado en el ámbito de la optimización SEO, estas listas se han empleado en al menos dos ocasiones: durante el período de la pandemia y en el contexto de las elecciones estadounidenses.

image.png

Ahora bien, prosiguiendo con los hechos, siete días después de la primera revelación, emergió una nueva filtración. El 3 de junio, el reportero de 404 Media, Joseph Cox, comunicó que había obtenido un extenso conjunto de datos de una fuente sin identificar, en los cuales descubrió evidencia de múltiples infracciones a las regulaciones de seguridad de la información y protección de datos confidenciales.

La filtración contenía detalles acerca de innumerables infracciones que quedaron registradas en informes internos desde 2013 hasta 2018. Entre estos incidentes se encontraban dificultades vinculadas a la recolección y tratamiento de datos, fallos atribuidos a los empleados, así como vulnerabilidades en los asociados externos cuyos servicios fueron empleados por la empresa. Cada una de estas incidencias fue evaluada con una calificación de prioridad en los informes, lo cual determinaba la urgencia con la que se debía afrontar un problema específico.

El periodista descubrió que en el año 2016, un empleado de la compañía presentó una denuncia indicando que los sistemas de Google Street View estaban decodificando y almacenando los números de las matrículas visibles en las fotografías. Por lo general, esta información, así como los rostros de las personas, se pixelan para proteger la privacidad.

Según el informe, esto ocurrió involuntariamente. El algoritmo diseñado para detectar texto en las imágenes empezó a interpretar los números de las matrículas de los vehículos. Inicialmente, el sistema estaba configurado para reconocerlos y omitirlos. Sin embargo, como resultado de este fallo, la empresa terminó con una base de datos completa de números de matrículas vinculados a ubicaciones geográficas específicas, o fragmentos de ellos.

image.png

Como consecuencia de estos acontecimientos, Google optó por no realizar comentarios respecto a la filtración durante varios días. No obstante, el 30 de mayo, el vocero de la empresa, Davis Thompson, corroboró a The Verge la autenticidad de los documentos filtrados. Además, hizo hincapié en que no se deben sacar conclusiones erróneas sobre el funcionamiento de los algoritmos de búsqueda basándose en “información fuera de contexto, desactualizada o incompleta”.

